Anglik znów szefem Banku Anglii

Wiadomo już, kto zastąpi Marka Carney'a za sterami Banku Anglii. Będzie to Andrew Bailey, dotychczasowy szef brytyjskiego nadzoru finansowego.

121. gubernatorem Banku Anglii zostanie Andrew Bailey. Urodzony w Leicesterze w 1959 r. Anglik zastąpi na tym stanowisku Kanadyjczyka Marka Carney'a, który w latach 2008-2013 szefował Bankowi Kanady, a następnie w 2013 r. przejął stery od Mervyna Kinga. Carney był pierwszym szefem drugiego najstarszego banku centralnego świata, który z pochodzenia nie był Brytyjczykiem.

Andrew Bailey był jednym z najmocniejszych kandydatów na medialnej giełdzie nazwisk. Za jego nominacją przemawiało doświadczenie: w Banku Anglii pracował od 1985 r., a w 2013 r. został jego wiceprezesem. Funkcję tę pełnił równolegle do szefowania Urządowi ds. Postępowania Finansowego (FCA).

Do oficjalnej zmiany warty w Banku Anglii dojdzie 16 marca 2020 r. Kadencja nowego gubernatora formalnie trwa 8 lat, chociaż np. Mark Carney w momencie obejmowania stanowiska wynegocjował wariant „5+3”. Ostatecznie Kanadyjczyk zgodził się zostać w Banku Anglii po 2018 r., jednak nie na kolejne trzy lata. Pensja gubernatora Banku Anglii wynosi 495 000 funtów rocznie.

- Wybór na stanowisko gubernatora Banku Anglii to ogromny zaszczyt, podobnie jak możliwość służenia Brytyjczykom w czasie, gdy opuszczamy Unię Europejską. Bank ma ważne zadanie do wykonania i jako gubernator będę kontynuował to, co zapoczątkował Mark Carney - powiedział Bailey po nominacji, która była efektem rekomendacji ze strony Kanclerza Skarbu, a następnie listu, który premier Boris Johnson skierował do królowej.

MZ