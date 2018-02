Amerykanie uratowali sesję na GPW. Odbicie na Orange, spadki Orlenu

Do czasu pojawienia się na rynku Amerykanów, WIG20 notował spore, wyraźnie przekraczające 1 proc. spadki. Ostatecznie udało się jednak zakończyć dzień ponad kreską.

WIG20 po raz kolejny udowodnił, jak mocno jego notowania zależą od tego, co dzieje się za oceanem. Początek dnia upływał pod znakiem spadków, które przekraczały 1 proc. W Europie nastroje też były raczej sceptyczne, warto jednak zaznaczyć, że sWIG i mWIG spadały zdecydowanie mniej niż blue chipy. Przecena miała więc najprawdopodobniej związek z wydarzeniami w Ameryce, gdzie w środę indeksy zapowiadającą się przez długi czas na wzrostową sesję zakończyły 0,6 proc. pod kreską. Po minutkach Fed powróciły bowiem obawy, że stopy procentowe podwyższane będą szybciej.

Po słabym otwarciu przez kolejne godziny na GPW działo się bardzo niewiele - ot, standardowy ruch w bok. Sytuacja zmieniła się, gdy na rynku pojawili się Amerykanie. Tamtejsze indeksy szybko odrobiły straty z wczoraj, czym wyciągnęły też w górę nasz WIG20. Blue chipom udało się zieleń utrzymać do końca, choć w Europie do amerykańskich wzrostów inwestorzy podchodzili raczej sceptycznie. Ostateczny wynik sesji na WIG20 brzmiał +0,2 proc. Tyle samo zyskał WIG i mWIG, najlepszy przed południem sWIG zaś spadł o kosmetyczne 0,02 proc.

Warto zwrócić także uwagę na obroty, które w końcu "dobiły" do okolic przyzwoitości. Po fatalnych poniedziałku i wtorku (nie udało się przekroczyć 400 mln zł) i nieco lepszej środzie, w czwartek na szerokim rynku wykręcono 914 mln zł. Jest to wynik bliski średnim z ostatnich lat, więc jest to z pewnością jeden z pozytywów dzisiejszej sesji.

Wśród blue chipów najmocniej spadła dziś wycena Eurocash (o 4,45 proc.), a największy wzrost zanotował kurs Orange (o 3,85 proc.). Spółka telekomunikacyjna odrobiła część środowych spadków (-6,4 proc. w środę) spowodowanych gorszymi od oczekiwań wynikami. We wtorek po sesji Orange Polska podał, że w czwartym kwartale 2017 roku wypracował 471 mln zł EBITDA wobec 481,4 mln zł oczekiwanych przez analityków. W całym roku skorygowana EBITDA grupy sięgnęła 3,01 mld zł i była zbieżna z prognozowanym przed spółkę wynikiem na poziomie ok. 3 mld zł.

Kurs PKN Orlen spadł w czwartek o 2,39 proc. Jak poinformowała spółka w komunikacie, środowe spotkanie negocjacyjne w sprawie wzrostu wynagrodzeń w PKN Orlen zbliżyło stanowiska firmy i organizacji związkowych. Następne spotkanie negocjacyjne zostało zaplanowane na 28 lutego 2018 roku. Dodatkowo premier Morawiecki dał zielone światło ewentualnej fuzji spółki z Lotosem.

Na szerokim rynku kurs Millenium wzrósł o 0,67 proc. Członek zarządu banku Wojciech Rybak poinformował w rozmowie z PAP Biznes, że Bank planuje, że w 2018 roku sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych będzie wyższa niż w 2017 roku. Bank chce jednak szybciej rozwijać się w kredytach gotówkowych, gdzie zakłada zwiększenie udziałów rynkowych.

Kurs Enei, po początkowych spadkach, wrócił do poziomu otwarcia. Spółka poinformowała w komunikacie, że w jednostkowych wynikach za 2017 rok prawdopodobnie ujmie 879,27 mln zł z tytułu odwrócenia dokonanych wcześniej odpisów aktualizujących wartość udziałów w Enea Wytwarzanie.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3431,99 0,05 1,25 -6,36 2,78 -2,05 DAX Niemcy 12461,91 -0,07 0,94 -7,44 3,86 -3,53 FTSE 100 W.Brytania 7252,39 -0,40 0,24 -6,00 -0,68 -5,66 CAC 40 Francja 5309,23 0,13 1,66 -4,20 8,44 -0,06 IBEX 35 Hiszpania 9876,50 0,54 1,66 -6,68 4,21 -1,67 FTSE MIB Włochy 22463,51 -0,84 -0,14 -5,97 18,95 2,79 ASE Grecja 845,34 0,79 2,39 -1,49 30,63 5,36 BUX Węgry 38643,99 -0,84 0,32 -5,75 13,28 -1,86 PX Czechy 1108,30 -0,26 -0,32 -2,16 13,94 2,80 MICEX Rosja 2336,82 0,71 3,15 1,22 10,94 10,76 RTS INDEX (w USD) Rosja 1301,01 0,76 3,07 1,22 13,53 12,70 BIST 100 Turcja 116840,90 0,45 0,53 -0,34 31,98 1,31 WIG 20 Polska 2410,69 0,22 -0,53 -8,02 7,09 -2,05 WIG Polska 62717,27 0,18 -0,57 -6,82 5,49 -1,61 mWIG 40 Polska 4788,18 0,22 -0,67 -5,08 -2,28 -1,22 Źródło: PAP

Adam Torchała/ PAP Biznes