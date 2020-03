5 tematów minionego tygodnia ważnych dla twojego portfela

Koronawirus, drożejące mieszkania, rosnąca inflacja, podwyżki płac i obniżki cen paliw. W mijającym tygodniu opisywaliśmy szereg tematów istotnych dla portfeli Polaków. Wybraliśmy pięć, które naszym zdaniem szczególnie warto podkreślić. Sprawdź, czy coś cię nie ominęło!

Jak co tydzień w skondensowanej formie przedstawiamy pięć najważniejszych tematów, które mogą mieć wpływ na finanse osobiste Polaków. Oczywiście zachęcamy do klikania w zamieszczone linki - lektura Bankier.pl to najlepszy sposób, aby być na bieżąco w kwestiach finansowych!

1. Koronawirus gospodarczym tematem nr 1

W tygodniu, w którym odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, trudno uciec od tego tematu. Jeżeli epidemia rozszerzy się, to odczujemy to w naszych portfelach. W poniedziałek Sejm uchwalił ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Znajdziemy w niej m.in. zapisy dotyczące zasiłków dla rodziców oraz pracy zdalnej. Rząd pracuje także nad rozwiązaniami umożliwiającymi wystawianie zwolnień lekarskich przez telefon.

Z kolei ZUS przypomina pracodawcom, że w pierwszych 33 dniach kwarantanny to oni finansują wypłaty pracowników, a dopiero potem zobowiązanie to przejmuje fundusz ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcom i samozatrudnionym od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego z powodu kwarantanny przysługuje zasiłek chorobowy z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Mimo braku ogłoszenia powszechnej kwarantanny wielu pracodawców już teraz odsyła pracowników do domu. Dotyczy to szczególnie osób, które niedawno wróciły z regionów najbardziej zagrożonych koronawirusem, w tym z Włoch i Chin. Jak ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia, koronawirusem zarazić można się także poprzez banknoty – bezpieczniejszą alternatywą mogą być płatności bezdotykowe.

2. Mieszkań brakuje, mieszkania drożeją

Jak wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju, w naszym kraju wciąż brakuje mieszkań. Na koniec 2019 r. deficyt mieszkań wynosił 641 tysięcy. Brak dostatecznej liczby mieszkań to jeden z czynników stojących za wzrostem cen nieruchomości już wybudowanych. Więcej na ten temat pisaliśmy w poniedziałkowym artykule „Czas sprzedającego – rynek wtórny mieszkań ogarnęło szaleństwo?”. Innym czynnikiem stojącym za wzrostem cen są niskie stopy procentowe.

Nowinką na rynku kredytów mieszkaniowych są wciąż kredyty o stałym oprocentowaniu. W środę sprawdzaliśmy, jakie warunki klientom oferuje Bank Pekao. Tego samego dnia opublikowaliśmy naszą analizę, z której wynika, że w co czwartym banku małżonkowie chcący wziąć kredyt będą w położeniu lepszym niż pary bez ślubu.

W minionym tygodniu odżyły także obawy o wprowadzenie w Polsce podatku katastralnego. Pogłoski te zdementowało jednak Ministerstwo Finansów.

3. Inflacja rośnie, stopy procentowe nie

Niezmiennie dużo mówiło się także o inflacji. Jak wynika z danych GUS-u, w 2019 r. ceny najmocniej rosły w Małopolsce, najwolniej zaś na Pomorzu. Nie zmienia to faktu, że inflacja w całej Polsce już jest wysoka, a zdaniem Narodowego Banku Polskiego może być jeszcze wyższa – wskazują na to nowe prognozy banku. Prezes NBP Adam Glapiński oraz bankowi ekonomiści uważają jednak, że tak szybki wzrost cen będzie jedynie przejściowy. Póki co walkę z inflacją zapowiedziała sieć Biedronka, która obniżyła ceny 100 podstawowych produktów.

W środę obchodziliśmy piątą rocznicę ostatniej zmiany stóp procentowych w Polsce. Skutki działań Rady Polityki Pieniężnej dla oszczędzających czy kupujących mieszkanie opisał główny analityk Bankier.pl Krzysztof Kolany w artykule „Objawiają się szkodliwe efekty monetarnej bierności”.

Więcej o inflacji posłuchać można w niedawnym podcaście „Pulsu Biznesu”.

4. Praca, płaca i podatki

Mimo opinii o narodzie narzekaczy Polacy są raczej zadowoleni ze swoich miejsc pracy – wynika z badania Provident Polska. Tylko połowa badanych przeglądała ostatnio oferty pracy, a co piąty wysłał swoje CV. Zadowolenie z pracy idzie w parze ze wzrostem wynagrodzeń – 63 proc. ankietowanych pochwaliło się, że w ciągu ostatniego roku otrzymało podwyżkę. Więcej na ten temat pisaliśmy w piątkowym artykule „Polacy o pracy. Chętnie zmienilibyśmy wiele”.

To nie koniec tematów płacowych. Osoby najlepiej zarabiające do końca kwietnia muszą po raz pierwszy zapłacić daninę solidarnościową. Tyczyć będzie się to m.in. prezesów banków, których pensje idą w grube miliony.

Zachęcamy także do lektury ostatnich oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego o zarobkach w ponad 100 różnych zawodach.

5. Paliwa wreszcie potaniały

W centrum uwagi znajdowały się także ceny ropy naftowej, które na światowych rynkach tanieją ze względu na koronawirusa. Dokładając do tego mocno taniejącego dolara, otrzymujemy mieszankę skutkującą spadkami cen paliw na polskich stacjach.

Średnia cena Pb95 wyniosła 4,82 zł za litr (o 15 groszy mniej niż na początku roku), desel potaniał do 4,95 zł (o 25 gr mniej), a autogaz kosztował 2,13 zł (o 27 gr mniej). Więcej na ten temat przeczytasz w piątkowym artykule „Paliwa wreszcie mocniej potaniały. Przewidywane dalsze spadki”.

Michał Żuławiński