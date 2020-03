Koronawirus na banknotach. WHO ostrzega przed gotówką

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca ograniczenie płatności gotówkowych na rzecz płatności bezdotykowych. To kolejny efekt rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa.

Stanowisko WHO nie zostało przedstawione w oficjalnym komunikacie. O gotówce w kontekście koronawirusa wypowiedział się rzecznik organizacji w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Telegraph”.

- Przenoszenie się wirusa za pośrednictwem jest banknotów jest możliwe. Wiemy, że papierowe pieniądze często przechodzą z ręki do ręki, przez co mogą zbierać wszelkie rodzaje bakterii i wirusów. Naszym zaleceniem jest mycie rąk po kontakcie z banknotami oraz unikanie dotykania twarzy. Kiedy to tylko możliwe, dobrym pomysłem jest przejście na płatności bezdotykowe – stwierdził rzecznik WHO.

Podobne stanowisko brytyjskiemu dziennikowi przedstawił Bank Anglii: „Jak każda inna powierzchnia, z którą kontakt ma wiele osób, banknoty mogą przenosić bakterie lub wirusy. Ryzyko związane z kontaktem z polimerowym banknotem nie jest jednak większe niż w przypadku dotknięcia każdej innej powierzchni, takiej jak poręcz, klamka czy karta kredytowa”.

Specjalne zasady postępowania z gotówką wprowadzono już w Chinach. Jak informowaliśmy dwa tygodnie temu, Ludowy Bank Chin postanowił, że używane banknoty z terenów w największym stopniu dotkniętych epidemią nie będą przewożone do innych części kraju. Dodatkowo banknoty te zostały odkażone za pomocą ultrafioletu lub podgrzewania oraz objęte dwutygodniową kwarantanną. W celu zaspokojenia popytu na gotówkę bank centralny Chin postanowił o wprowadzeniu do obiegu nowych banknotów o wartości 600 mld juanów. Podobne środki zaradcze przedsięwziął Bank Korei.

MZ