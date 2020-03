Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce

- Informację dostaliśmy w nocy - dodał minister zdrowia. - Jest to pierwszy pozytywny przypadek po ok. 560 przeprowadzonych testach.

Osoby, które miały z nim kontakt, zostały poddane domowej kwarantannie.

Służby apelują o poszanowanie spokoju pacjenta, aby mógł wracać do zdrowia; nie wywierajmy presji na niego ani na jego rodzinę, bo to chory człowiek, który wymaga spokoju - podkreślił w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak zaznaczył, osoby, które miały kontakt z pacjentem, są objęte kwarantanną.

Minister podziękował zespołowi w Państwowym Zakładzie Higieny, który pracował całą noc.

W profilaktyce zakażeń koronawirusem bardzo ważne jest mycie rąk W profilaktyce zakażeń koronawirusem bardzo ważne jest mycie rąk i unikanie podróży do krajów o największej liczbie zakażonych - podkreślają eksperci. Nie zalecają używania masek ochronnych przez osoby zdrowe.

Kolejni pacjenci są badani

W przypadku przynajmniej jednego jeszcze pacjenta, leżącego w zielonogórskim szpitalu, istnieje podejrzenie zarażeniem koronawirusem, ale do tej pory nie zostało to potwierdzone - dowiedziała się Redakcja Bankier.pl. Jest to kierowca z Litwy, którego trasa wiodła przez Włochy. Zgłosił się do lekarza, po tym jak poczuł się źle. W jego przypadku testy trwają.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze posiada oddział zakaźny. Jak informowała "Gazeta Lubuska", lekarze-zakaźnicy rekomendowali, by ich oddział został przekształcony w "mały OIOM". W ten sposób koronawirus "nie zostanie dopuszczony" do głównego budynku szpitala. Oznacza to, że na oddziale chorych/ podejrzanych o zakażenie wirusem z Chin powinny pojawić się respiratory i sprzęt do nieinwazyjnego wspomagania oddechu.

Wirus na Ukrainie i w Niemczech

Minister zdrowia niedawno mówił, że jest pewny, że wirus się w Polsce pojawi. "Jesteśmy przygotowani. Nasze działanie nie zmieni się w związku z tym, że któryś z pacjentów, który jest w szpitalu, okaże się być zakażony tym wirusem" - mówił wtedy.

Wczoraj poinformowano także o pierwszym przypadku koronawirusa na Ukrainie. Zakażony mężczyzna przyjechał z Włoch przez Rumunię.

W Niemczech, skąd przyjechał chory, do wtorku do okolic południa potwierdzono 188 przypadków zainfekowania koronawirusem - informował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.

Minister powiedział także, że testy próbek pobranych od uczniów i nauczycieli szkoły w Policach są ujemne.

Epidemia koronawirusa. Jak należy postępować? Z podejrzeniem zakażenia koronawirusem nigdy nie powinniśmy się zgłaszać do lekarza rodzinnego ani do SOR-u – zalecił w czwartek w Senacie główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Zaznaczył, że są to miejsca, gdzie może dojść do rozprzestrzeniania się wirusa.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. chorych, ale eksperci oceniają, że dane te mogą być zawyżone, bo wielu osobom z lekkim przebiegiem najpewniej nie wykonano badań laboratoryjnych, gdyż mogli się nie zgłosić do lekarzy.

Polska zamówiła niedawno testy wykrywające koronawirusa.