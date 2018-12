24 grudnia 2018 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Rezerwa Federalna. Prezydent USA Donald Trump omawiał sprawę zwolnienia ze stanowiska szefa amerykańskiego banku centralnego, Rezerwy Federalnej (Fed), Jerome'a Powella - poinformowała w sobotę agencja Reutera. Więcej

Indonezja. Co najmniej 281 osób zginęło, a ponad tysiąc zostało rannych w wyniku fal tsunami, które w sobotę uderzyły w wybrzeża Cieśniny Sundajskiej między wyspami Jawa i Sumatra. Więcej

Wigilia na rynkach

W Wigilię zamknięte będą giełdy m.in. w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i we Włoszech. Skrócone sesje zarządzono w USA (do 19:00), Francji, Hiszpanii (do 14:00) oraz Wielkiej Brytanii (13:30). Ze względu na urodziny cesarza, handlu nie będzie także na giełdzie w Japonii.

Boże Narodzenie to dzień wolny na giełdach państw z chrześcijańskiego kręgu kulturowego. Handel odbywał będzie się na Dalekim Wschodzie, danych makroekonomicznych natomiast brak.

Ze spółek i o spółkach

Getin Noble Bank. Akcje GNB zostały zakwalifikowane na giełdową listę alertów. Oznacza to wykreślenie walorów GNB z indeksu mWIG40. Więcej

Ursus. Projekt spółki znalazł się na liście projektów dużych przedsiębiorstw rekomendowanych do dofinansowania przez NCBiR. Więcej

CD Projekt Sąd oddalił powództwo spółki w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa. Więcej

Serinus Energy Spółka zależna podpisała umowę sprzedaży gazu w Rumunii. Więcej

Tauron oszacował przychody z aukcji rynku mocy na blisko 80 mln zł w 2023 r. Więcej

Indykpol. Przewodniczący rady nadzorczej kupił akcje spółki za blisko 18 tys. zł. Więcej

Globalworth Poland Real Estate wypłaci 0,08 euro dywidendy zaliczkowej na akcję. Więcej

Nextbike Polska spodziewa się 61,2 mln zł przychodów i 14 mln zł EBITDA w 2018 roku. Więcej

Gino Rossi Zarząd wyraził pozytywne stanowisko wobec wezwania na akcje spółki. Więcej

LIBET otrzymał dwie wstępne oferty nabycia nieruchomości i ruchomości służących produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych. Więcej

Play wypowiedział Polkomtelowi umowę o roamingu krajowym. Więcej

W piątek na rynkach

Polska: Wiedźmy zatrzęsły rynkiem. Mocne spadki na GPW

USA: Na Wall Street najgorszy tydzień od dekady. Nasdaq w bessie

Kalendarium giełdowe

VIDIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018.

ROPCZYCE NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu umorzenia, użycia kapitału zapasowego, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zmiany przedmiotu działalności spółki.

SKOTAN Scalenie akcji w stosunku 2:1.

EFENERGII Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

01CYBATON Scalenie akcji w stosunku 20:1.

Historia

1223 Franciszek z Asyżu zorganizował pierwszą na świecie szopkę bożonarodzeniową

1934 W szwajcarskim Davos uruchomiono pierwszy wyciąg narciarski na świecie

1998 w Elektrowni Turów doszło do jednej z największych awarii w polskiej energetyce. Prawie całkowitemu zniszczeniu uległ blok energetyczny nr 5 o mocy 200 MW