20 lipca Leo Express wreszcie wjedzie na polskie tory

Już w lipcu na polskich torach pojawi się pierwszy prywatny przewoźnik dalekobieżny. 20 lipca na polskie tory wjedzie bowiem czeski Leo Express, uruchamiając połączenie z Krakowa do Pragi przez Katowice - informuje Rynek Kolejowy.



Bilety można kupować od dziś, najtańszy przejazd z Polski do Pragi kosztuje 19 zł. Leo Express proponuje do wyboru trzy klasy: ekonomiczną, biznesową i premium. Kursy mają odbywać się w trybie weekendowym, od piątku do poniedziałku. Pociągi Leo Express wyposażone są m.in. w gniazdka, WiFi oraz oferują catering. Z informacji Rynku Kolejowego wynika, że "średnia cena biletu do klasy Economy z Krakowa do Pragi będzie oscylować w okolicach 60-80 złotych, z Katowic do Ołomuńca zaś około 35-45 złotych".



- Piątek, 20 lipca to historyczna chwila, nad którą długo pracowaliśmy! Polska i Czechy będą mieć znów nieco bliżej do siebie. Zachęcam wszystkich do wakacyjnych podróży naszymi pociągami. Nasz rozkład jest dopasowane na przykład pod weekendowe wyjazdy do Pragi lub do Ołomuńca – mówi Peter Koehler, prezes Leo Express.



Leo Express czeka jeszcze tylko na zezwolenie na poruszanie się swoich flirtów po polskich torach, ale ma być ono przyznane przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w najbliższych dniach. Dyrektor Leo Express Polska Peter Jančovič zapowiada, że po zakończeniu prac modernizacyjnych na torach na polskim odcinku trasy przewiduje stopniowe zwiększanie częstotliwości kursów.



Przewoźnik przygotowywał się do tego posunięcia od dawna. Jest to drugie podejście Leo Express do polskiego rynku kolejowego. W 2013 r. przewoźnik planował przewozy na liniach krajowych Warszawa - Poznań - Szczecin, Warszawa - Kraków i Warszawa - Katowice - Gliwice, ale nie uzyskał wszystkich pozwoleń potrzebnych do wożenia pasażerów w naszym kraju.W Polsce działa już jeden komercyjny, zagraniczny przewoźnik kolejowy - niemiecka Arriva. Działa ona jednak tylko w województwie kujawsko-pomorskim.Leo Express a.s. to czeski prywatny przewoźnik kolejowy. Firma została założona w 2010 r. i weszła na czeski rynek w listopadzie 2012 roku, rozpoczynając jazdy na 364-kilometrowej trasie Praga - Bogumin. Obecnie pociągi przewoźnika jeżdżą też po Słowacji, a po przejęciu w tym tygodniu niemieckiej firmy Locomore, będzie on obecny także na tamtejszym rynku.

KWS