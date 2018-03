Zysk netto grupy PZU w IV kw. '17 wyniósł 764 mln zł wobec konsensusu 669,2 mln zł

Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2017 roku wzrósł do 764 mln zł z 638,5 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego. Zysk PZU okazał się 14 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 669,2 mln zł. O 9:17 walory spółki zyskują 0,73 proc.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do wyniku netto za IV kwartał wahały się od 535,5 mln zł do 786 mln zł.

W całym 2017 roku zysk netto grupy PZU przypisywany właścicielom jednostki dominującej wyniósł 2.910 mln zł, podczas gdy w 2016 roku był na poziomie 1.935 mln zł. ROE wynosi 21,1 proc. Na porównywalność wyników w ujęciu rdr sposób istotny wpłynęło rozpoczęcie konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku.

PZU podało, że pozytywny wpływ na wyniki grupy PZU w 2017 roku miał m.in. wzrost składki w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych oraz w ubezpieczeniach indywidualnych na życie, wysoka rentowność portfela ubezpieczeń komunikacyjnych oraz wzrost wyników w ubezpieczeniach majątkowych segmentu masowego oraz lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w związku z wysokim poziomem sprzedaży przez Alior Bank.

Negatywnie na wyniki w 2017 roku wpłynęła niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych majątkowych głównie w grupie ubezpieczeń poza komunikacyjnych ze względu na zgłoszenie kilku szkód o wysokiej wartości jednostkowej oraz spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych.

Składka przypisana brutto grupy w IV kwartale wyniosła 5.914 mln zł i okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.885,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.646,6-6.072 mln zł).

W całym 2017 roku składka przypisanej brutto wzrosła 13 proc. rdr do 22.847 mln zł.

PZU podało, że składka była wyższa głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego w związku ze wzrostem średniej składki oraz w ubezpieczeniach indywidulanych, w szczególności produktów unit-linked w kanale bankowym.

Odszkodowania netto wyniosły w ostatnim kwartale 2017 roku 3.689 mln zł i były 2 proc. wyższe niż się spodziewano. Rynek oczekiwał odszkodowań na poziomie 3.621,9 mln zł, w przedziale 3.362-3.828 mln zł.

Odszkodowania w całym 2017 roku wyniosły 14.941 mln zł, co oznacza że wzrosły o 17,3 proc. w porównaniu z 2016 rokiem. PZU podało, że wzrost dotyczył w szczególności grupy ubezpieczeń szkód powodowanych żywiołami, indywidualnych produktów unit-linked w kanale bancassurance oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wynik na działalności lokacyjnej (z uwzględnieniem kosztów odsetkowych), według wyliczeń PAP, w ostatnim kwartale 2017 roku wyniósł 2.188 mln zł i był 3 proc. niższy od oczekiwań na poziomie 2.261,7 mln zł, (w przedziale 2.044-2.471 mln zł).

Wynik netto z działalności inwestycyjnej wyniósł w 2017 roku 8.502 mln zł i był o 142,2 proc. wyższy niż w 2016 roku z kolei koszty odsetkowe wzrosły do 1.365 mln zł z 697 mln zł w 2016 roku.

Koszty operacyjne w ostatnim kwartale 2017 roku wyniosły 2.479 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (2.499,8 mln zł).

Wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów działalności ubezpieczeniowej

w Polsce poprawił się o 1,1 p.p. i na koniec 2017 roku wyniósł 7 proc.

Wskaźnik mieszany spadł o 5,7 p.p. rdr do poziomu 89,3 proc.

Według stanu na koniec III kwartału 2017 roku, po finalizacji transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao, wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 237 proc.(PAP Biznes)

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy PZU w czwartym kwartale 2017 roku według wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 4Q2017 konsensus różnica







PAP





Składka przypisana brutto 5 914 5 885,8 0%



Wynik na działal. lokacyjnej 2 188 2 261,7 -3%



Odszkodowania netto 3 689 3 621,9 2%



Koszty operacyjne 2 479 2 499,8 -1%



Zysk netto 764 669,2 14%





























4Q2017 4Q2016 różnica 3Q2017 różnica w mln zł



rdr

kdk











Składka przypisana brutto 5 914 5 513 7% 5 327 11% Wynik na działal. lokacyjnej 2 188 885 147% 2 343 -7% Odszkodowania netto 3 689 2 961 25% 4 038 -9% Koszty operacyjne 2 479 1 657 50% 2 334 6% Zysk netto 764 639 20% 700 9%



Surówka: Zysk netto Grupy PZU za 2017 r. przekroczył 4,2 mld zł



Zysk netto Grupy PZU po raz pierwszy w historii przekroczył 4,2 mld zł - przekazał prezes spółki Paweł Surówka. Dodał, że znaczący wkład w wyniki miały banki, zwłaszcza Pekao SA, dzięki którego nabyciu aktywa Grupy przekroczyły 317 mld zł.

"Sprzedaż zrealizowana w roku 2017 przekroczyła poziom 22,8 mld zł i tym samym jest najwyższą kiedykolwiek osiągniętą przez Grupę PZU. Równocześnie osiągnęliśmy najwyższy w naszej historii wynik netto 4,2 mld zł. Pobiliśmy tym samym nasze wszystkie dotychczasowe rekordy" - powiedział cytowany w komunikacie przesłanym PAP Surówka.

Dodał, że był to "znakomity rok dla PZU". Jak podkreślił, "znaczący wkład w wyniki Grupy miały banki". "Zwłaszcza Pekao SA, dzięki którego nabyciu nasze aktywa przekroczyły 317 mld zł" - zaznaczył.

Spółka podała, że rentowność kapitałów własnych "ROE" dla podmiotu dominującego wyniosła 21,1 proc. w porównaniu do 14,9 proc. w 2016 roku.

"Z rentownością kapitałów powyżej 21 proc. oraz pokryciem kapitałowym istotnie powyżej 200 proc., PZU jest jedną z najbardziej dochodowych i stabilnych spółek ubezpieczeniowych na świecie. Tak dobre wyniki za rok 2017 są solidnym fundamentem dla ambitnych celów, które Grupa postawiła sobie w ramach strategii #nowePZU" - powiedział prezes. (PAP)

