Zysk PZU w II kw. mocno powyżej oczekiwań

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2020 roku spadł do 185 mln zł z 734 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 216 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 59 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od minus 111 mln zł do plus 164 mln zł.

Po pierwszej połowie 2020 roku zysk wyniósł 301 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1.481 mln zł.

Wyniki I półrocza 2020 roku zostały obciążone odpisem wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (goodwill) w wysokości 1.343 mln. zł. Odpisy dotyczyły aktywów bankowych rozpoznanych podczas transakcji przejęcia Alior Banku i Banku Pekao.

PZU podało, że wynik netto przypisany jednostce dominującej, bez uwzględnienia odpisów, wyniósłby 1,6 mld zł.

Wyniki grupy PZU w drugm kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 2Q2020 konsensus różnica







PAP





Składka przypisana brutto 5 594 5 821 -4%



Wynik na działal. lokacyjnej* 1972 1 891 4%



Odszkodowania netto 4 010 3 957 1%



Koszty operacyjne 2468 2 504 -1%



Zysk netto j.d. 185 59 216%





























2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica w mln zł



rdr

kdk











Składka przypisana brutto 5 594 5 938 -6% 6 097 -8% Wynik na działal. lokacyjnej 1 972 2 084 -5% 1 371 44% Odszkodowania netto 4 010 3 971 1% 3 281 22% Koszty operacyjne 2 468 2 479 0% 2 514 -2% Zysk netto j.d. 185 734 -75% 116 706% *Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych

Ubezpieczyciel poinformował, że pracuje obecnie nad nową strategią grupy, która ma być "kontynuacją, wzmocnieniem i rozszerzeniem wprowadzanych dotąd zmian"

"Znajdą się w niej cele i założenia mające służyć osiąganiu ponadprzeciętnych wyników finansowych w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej i koniunkturze gospodarczej" - napisała w liście do akcjonariuszy Beata Kozłowska-Chyła, p.o. prezesa PZU.

Składka przypisana brutto grupy w drugim kwartale 2020 roku spadła do 5.594 mln zł z 5.938 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się 4 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.821 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.599 - 5.938 mln zł).

Składka przypisana brutto w I półroczu 2020 roku wyniosła 11,7 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 11,8 mld zł.

PZU podało, że spadek poziomu sprzedaży dotyczył głównie ubezpieczeń komunikacyjnych zarówno w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych i masowych w efekcie niższej liczby ubezpieczeń przy jednoczesnym spadku średniej ceny.

Spadki zostały częściowo skompensowane wyższą składką w segmentach ubezpieczeń na życie w produktach unit-linked oferowanych we współpracy z bankami oraz rozwojem portfela grupowych produktów zdrowotnych.

"Dodatkowo odnotowano wzrost przypisu w ubezpieczeniach NNW i pozostałych w segmencie ubezpieczeń masowych, głównie w wyniku rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy oraz objęcia ochroną ubezpieczeniową lekarzy i personelu na wypadek zakażenia COVID-19" - napisano w raporcie.

Odszkodowania netto w drugim kwartale wyniosły 4.010 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3.971 mln zł. Odszkodowania były zgodne z szacunkami analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.957 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.637-4.130 mln zł.

PZU podało, że pandemia COVID-19 nie miała negatywnego wpływu na szkodowość grupy w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ani w ubezpieczeniach na życie.

Odszkodowania i wypłacone świadczenia w I połowie 2020 roku wyniosły 7.291 mln zł, czyli spadły 8 proc. rdr.

Ubezpieczyciel poinformował, że spadek dotyczył w szczególności ubezpieczeń na życie w związku z niższym wynikiem z działalności inwestycyjnej w większości portfeli produktów unit-linked względem wyników osiągniętych w roku ubiegłym oraz niższymi wypłatami świadczeń w produktach grupowych ochronnych.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 1.972 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 1. 891 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.584 - 2.624 mln zł).

PZU podało, że spadły zarówno dochody z lokat wygenerowane na działalności bankowej jak i z wyłączeniem działalności bankowej.

"W ramach działalności bankowej spadek wyniku spowodowany był w szczególności wyższymi kosztami ryzyka w związku z zawiązaniem dodatkowych rezerw kredytowych na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego w Banku Pekao i Alior Banku" - napisano w raporcie.

W I połowie 2020 roku marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do poziomu 26,1 proc., wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 87,1 proc., a zwrot na inwestycjach był wyższy o 3,2 p.p. od stopy wolnej od ryzyka (RFR).

Na koniec I półrocza 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2,2 tys. współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji grupy PZU, 48 szpitali oraz 2 200 lekarzy.

Wskaźnik Wypłacalność II na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258 proc.

PZU chce wypłacać dywidendę

"Liczę, że niezależnie od przyszłych zmian sytuacji gospodarczej, PZU będzie w stanie nadal generować ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Beata Kozłowska-Chyła, która pełni obowiązki prezesa zarządu PZU SA.

W maju WZ PZU zdecydowało o braku dywidendy za 2019 rok, co było zgodne z wcześniejszym stanowiskiem KNF w tej sprawie.

W 2019 roku PZU wypłaciło w formie dywidendy łącznie 2,42 mld zł, czyli 2,8 zł na akcję.

