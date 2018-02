Zysk netto Play wyniósł 142,9 mln zł w IV kw. 2017 r.

Play odnotował 142,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 149,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk EBITDA Play Communications w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 563,9 mln zł z 523,2 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie rocznym. Zysk okazał się zbliżony do konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 557,2 mln zł.

Spółka podała, że skorygowany zysk EBITDA w czwartym kwartale sięgnął 569,5 mln zł i był o 1,6 proc. wyższy niż przed rokiem. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 563,9 mln zł.

Zysk netto operatora sieci komórkowej Play w czwartym kwartale kwartale wyniósł 142,9 mln zł. Wynik był o 4,4 proc. niższy niż w analogicznym okresie 2016 roku. Konsensus PAP Biznes zakładał wypracowanie przez Play 208,4 mln zł zysku netto. Spółka podała w raporcie, że zapłaciła w czwartym kwartale 122,5 mln zł podatku dochodowego, co oznacza, że stopa podatku sięgnęła aż 46,2 proc.

Przychody Play w okresie październik-grudzień 2017 r. wyniosły 1.739,5 mld zł i były o 0,5 proc. niższe od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy prognozowali 1,748 mld zł przychodów. Sprzedaż wzrosła rok do roku o 7,4 proc. Przychody spółki ze świadczonych usług wzrosły o 5,9 proc., do 1,246 mld zł, a sprzedaż sprzętu i pozostałe przychody były wyższe o 11,3 proc. i wyniosły 493,2 mln zł.

Spółka podała w raporcie, że w czwartym kwartale zmiana przychodów oraz kosztów z tytułu roamingu wyniosła 43 mln zł rok do roku, głównie w wyniku zniesienia w połowie czerwca 2017 roku opłat roamingowych w Unii Europejskiej.

Wolne przepływy pieniężne Play (tzw. free cash flow to equity) w czwartym kwartale 2017 r. spadły do 297 mln zł z 406 mln zł rok wcześniej.

W czwartym kwartale 2017 r. gotówkowe wydatki inwestycyjne Play wyniosły 123 mln zł i były o 11,2 proc. niższe niż rok wcześniej. W całym roku nakłady wzrosły o 33,8 proc. do 650 mln zł, co – jak podała spółka – wynikało głównie z rozbudowy ogólnokrajowej sieci operatora. W całym 2017 roku wydatki inwestycyjne były zgodne z prognozami spółki - Play prognozował inwestycje na poziomie poniżej 700 mln zł.

Z końcem grudnia zadłużenie netto spółki spadło do 6,791 mld zł (7,025 mld zł na koniec września), a wskaźnik długu netto do 12-miesięcznego skorygowanego zysku EBITDA osiągnął wartość 3, wobec 3,1 kwartał wcześniej.

Play świadczył na koniec września usługi dla 15,22 mln klientów, co oznacza wzrost o 5,6 proc. rok do roku oraz o 2,2 proc. kwartalnie. Liczba abonentów wzrosła do 9,43 mln, a baza klientów usług przedpłaconych zmniejszyła się (pre-paid) do 5,79 mln. Łączna liczba klientów Play w czwartym kwartale wzrosła netto o 330,8 tys. W segmencie usług abonamentowych operator pozyskał 226,9 tys. klientów netto, a w segmencie usług przedpłaconych 103,8 tys. klientów. Spółka szacuje, że jej udział w rynku usług komórkowych (mierzony liczbą kart SIM) na koniec grudnia wynosił 28,8 proc.

Wyniki Play Communications w IV kw. 2017 r. oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów (dane w mln zł)



wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2017 rdr Przychody 1739,5 1748,0 -0,5% 7,4% 1,1% 5041,3 -17,6% EBITDA 563,9 557,0 1,2% 7,8% 13,8% 1904,1 -1,0% EBIT 360,2 354,0 1,7% -0,2% 15,7% 1106,9 -14,2% zysk netto j.d. 142,9 210,0 -32,0% -4,4% -23,5% 387,3 -45,6% marża EBITDA 32,4% 32,0% 0,42 0,14 3,62 37,77% 6,31 marża EBIT 20,7% 17,7% 2,97 -1,56 2,62 21,96% 0,87 marża netto 8,2% 12,0% -3,81 -1,01 -2,65 7,68% -3,96

Play zamierza utrzymać w 2019 r. poziom dywidendy wypłaconej w 2018 r.

Średnie miesięczne przychody na użytkownika (ARPU) usług Play utrzymały się w czwartym kwartale na poziomie 32,3 zł, czyli takim samym jak kwartał wcześniej. Miesięczne przychody z usług abonamentowych spadły do 38,1 zł z 38,6 zł kwartał wcześniej, a ARPU w segmencie usług przedpłaconych (pre-paid) wzrosło do 19,1 zł z 18,7 zł w trzecim kwartale.

Play Communications zamierza utrzymać w 2019 r. dywidendę na podobnym poziomie do wypłaconej w 2018 r. - podała spółka w prezentacji.

Play podtrzymał, że za 2017 rok będzie chciał wypłacić w tym roku 650 mln zł dywidendy.

Spółka podała w prezentacji, że od 2019 r. będzie chciała wypłacać na dywidendę 65-75 proc. skonsolidowanych wolnych przepływów pieniężnych za poprzedni rok.(PAP Biznes)

kuc/ osz/