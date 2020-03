Biedronka: duże zmiany w sklepach przez koronawirusa. Nowe godziny otwarcia, limity osób

Sieć sklepów Biedronka poinformowała, że wprowadza zmiany w funkcjonowaniu sklepów. Dotkną klientów i pracowników. Nowe godziny otwarcia, limit klientów przebywających jednocześnie w sklepie, większe odległości i osłony z pleksi przy kasach czy praca rotacyjna - to tylko niektóre z nowości w Biedronce.



Kilka dni temu Jeronimo Martins, właściciel sieci marketów Biedronka, zapewniał klientów, że towarów nie braknie, a sieć dokłada wszelkich starań, żeby w związku ze zwiększonym ruchem w ponad 3 tysiącach sklepach łańcuchy dostaw pozostały nieprzerwane. Wówczas jednak nie odnoszono się do epidemii koronawirusa w sposób bezpośredni. Zmienia się to teraz - we wtorek 17 marca biuro prasowe Biedronki wystosowało komunikat, w którym informuje o konkretnych zmianach, jakie wprowadza w sklepach w związku z ryzykiem COVID-19.

Zmiany dla klientów. Nowe godziny otwarcia i limity osób

Po pierwsze - sklepy Biedronka pozostają otwarte. Skrócone zostaną natomiast godziny otwarcia - w całym kraju placówki będą teraz otwarte od 8:00 do 20:00. Zmiany będą wdrażane stopniowo w kolejnych sklepach, jednak w całej Polsce nowe godziny pracy sklepów powinny zostać wprowadzone nie później niż 23 marca.

Przy wejściach na klientów czekać mają płyny ze środkami do dezynfekcji rąk, przy kasach - nawilżane chusteczki. "Ponieważ dostępność środków dezynfekujących jest ograniczona na rynku, podajniki będą wprowadzane do sieci stopniowo" - czytamy w komunikacie.

Przy kasach klienci będą proszeni o zachowanie większej odległości. Na podłogach pojawią się specjalne strefy pomagające utrzymać odległość 1 metra od innych klientów.

Przy kasach pojawią się też osłony pleksi. Mają zapewnić większą ochronę tak klientom, jak i pracownikom. Kiedy ta nowość pojawi się w Biedronce? Sklep wyjaśnia: stopniowo, w miarę dostępności takich rozwiązań na rynku.

Dużą zmianą będzie też fakt, że Biedronka ograniczy tłumy w sklepach. Adekwatnie do powierzchni danego sklepu, wyznaczona zostanie maksymalna liczba klientów mogących jednocześnie przebywać w obiekcie.

W sklepach wisieć mają plakaty przypominające klientom o zasadach utrzymywania higieny szczególnie istotnej w czasie pandemii koronawirusa. Wskazówki w tym zakresie będą również komunikowane poprzez głośniki. Biedronka informuje też o specjalnie uruchomionej infolinii.

Zmiany dla pracowników. Praca rotacyjna i ochrona starszych



Zmiany odczują także pracownicy Biedronki. Firma przechodzi bowiem na pracę rotacyjną. Biedronka przechodzi też na pracę rotacyjną w sklepach. Co to oznacza? Pracownicy będą podzieleni na dwie grupy, które - w cyklu tygodniowym - będą na zmianę pracować w sklepie lub pozostawać w domu. "Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracowników" - komentują przedstawiciele Jeronimo Martins.

Osoby, które ukończyły 60. rok życia zostają zwolnione z obowiązku świadczenia pracy. To przez wzgląd na fakt, że znajdują się oni w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. "Pracownikom tym pensje będą wypłacane w normalnym wymiarze".

Pracownicy mają być wyposażani w maseczki i rękawiczki. "Już teraz osoby zatrudnione w sklepach mają też dostęp do żeli dezynfekujących, a na zapleczach od dawna są certyfikowane mydła mające właściwości dezynfekujące" - zapewniają przedstawiciele sieci sklepów.



"Warto jednak pamiętać, że odniosą one (te nowe reguły - red.) skutek tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy się stosować do zasad bezpieczeństwa" - podsumowują wprowadzane zmiany przedstawiciele sieci sklepów Biedronka.

Biedronka to nie jedyna sieć marketów, która w ostatnich dniach wprowadziła zmiany związane z epidemią koronawirusa. O tym, co ogłosiły Żabka, Lidl, Kaufland, Carrefour, ale też Leroy Merlin, Castorama czy Ikea piszemy tutaj.

MW