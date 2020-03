Koronawirus: zmiany w sklepach Biedronka, Carrefour, Kaufland, Żabka i innnych

Chociaż sklepy spożywcze pozostają otwarte, część z nich wprowadziła zmiany, żeby zwiększyć bezpieczeństwo klientów i pracowników w związku z epidemią koronawirusa. Informują o tym małe markety i dyskonty, m.in. Biedronka, Lidl czy Kaufland.

Kiedy premier Mateusz Morawiecki ogłaszał na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego, zamknięcie granic kraju, a także m.in. ograniczenie działalności galerii handlowych, wszyscy zastanawiali się, czy zamknięte zostaną także markety. Decyzją rządu sklepy spożywcze pozostają otwarte – działać będą zarówno niewielkie placówki osiedlowe, jak i markety zlokalizowane w dużych centrach zakupowych.

Niezależnie od decyzji władz państwa wiele sieci sklepowych w ostatnich dniach wystosowało do klientów własne komunikaty, w których informują o zmianach wewnętrznych procedur. Obiecują częstsze dezynfekcje wózków i koszyków, ograniczają sprzedaż do pojemników własnych klientów i opracowują procedury reagowania na sygnały o zwiększonym zagrożeniu koronawirusem.

Aldi

Polskich klientów Aldi zapewnia, że „bardzo poważnie podchodzi do kwestii rozprzestrzeniania się koronawirusa”. Sieć wprowadziła w ostatnich dniach specjalne procedury sanitarne mające pomóc ograniczyć ryzyko zachorowania na COVID-19. Pracowników poinformowano o zasadach prewencji związanych z koronawirusem. „Zwróciliśmy m.in. jeszcze większą niż do tej pory uwagę na higieniczne obchodzenie się z żywnością, zachowanie 1-2 metrów odstępu od osób kaszlących i kichających, a także regularne mycie i dezynfekcję dłoni” – czytamy w oficjalnym komunikacie. W sklepach przygotowano specjalne instrukcje dla klientów. W działach z pieczywem, owocami i warzywami na klientów mają czekać jednorazowe rękawiczki, które pozwolą ograniczyć bezpośredni kontakt z tymi produktami. Sieć zapewnia, że „weryfikuje możliwości i dostępność środków dezynfekujących, które można by zapewnić klientom odwiedzającym sklepy Aldi”.

Póki co w sklepach częstsze mają być kontrole czystości. Również pracownicy dostali polecenie częstszego czyszczenia wszystkich powierzchni sklepowych. 10 marca biuro prasowe Aldi deklarowało, że prowadzone są prace nad zwiększeniem częstotliwości mycia wózków i koszyków zakupowych w każdym ze sklepów.

Aldi już kilka dni temu przyznało, że widzi zwiększone zainteresowanie produktami z dłuższym terminem do spożycia – ryżem, kaszami, makaronami i konserwami. Klientów zapewniono jednak, że nie wpływa to na dostępność tych towarów.

Biedronka

„Dostawy w Biedronce na czas i na miejsce” – zapewniała sieć w swoim czwartkowym komunikacie. Wydane oświadczenie było reakcją na pojawiające się głosy, że sieć sklepów tej marki zostanie niebawem zamknięta. W przygotowanej przez biuro prasowe wiadomości czytamy, że ponad 3 tysiące sklepów w całej Polsce działa i planuje dalej działać bez przeszkód. Choć w komunikacie Jeronimo Martins nie wspomina słowem o koronawirusie, trudno nie odnieść wrażenia, że to nawiązanie do sytuacji w sklepach po tym, jak w ostatnich dniach Polacy ruszyli po większe zapasy produktów.

Kilka dni wcześniej sieć Biedronka informowała też, że zwiększa częstość czyszczenia wózków i koszyków, czym zajmują się zewnętrzne, wyspecjalizowane w tym firmy. „Czyszczenie wózków przeprowadzane jest przez firmy dezynfekujące w wyznaczonych do tego celu strefach znajdujących się we wszystkich naszych sklepach. Miesięcznie w sklepach Biedronka dezynfekcji poddawane jest około 85 tys. koszyków, co zajmuje łącznie ponad 27 tys. godzin” – wyjaśniano w komunikacie.

Carrefour

Na zagrożenie epidemiologiczne w Polsce odpowiada też sieć Carrefour. Deklaruje, że podjęła szereg szczególnych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa klientów i pracowników. Wprowadzono regularną dezynfekcję wózków, kas i wag sklepowych. Tymczasowo zrezygnowano ze sprzedaży produktów na wagę do pojemników własnych klientów. Na razie nie ma też możliwości zakupu kawy do własnego kubka w bistro Smacznie na terenie całego kraju. Wybrane produkty, dotąd sprzedawane luzem, mają być dodatkowo pakowane, żeby zabezpieczyć je przed szkodliwymi czynnikami z zewnątrz.

Kaufland

Stosunkowo dawno, bo już w pierwszych dniach marca, o podjęciu dodatkowych środków ostrożności poinformował Kaufland. Podobnie jak w innych sieciach, tak i tu wypracowano procedury na wypadek sygnału o zagrożeniu koronawirusem – powiadomieni o nich zostać mieli wszyscy pracownicy sklepów. Sieć marketów zapewnia, że zwiększyła liczbę regularnych dezynfekcji w sklepach.

Co ważne dla części klientów – tymczasowo zawieszono możliwość zakupu produktów garmażeryjnych do pojemników własnych. Odwołano również wszystkie akcje degustacyjne w sklepach. „W większości sklepów”, jak informuje Kaufland, na klientów czekają specjalne stacje do odkażania i dezynfekcji. Docelowo, w najbliższym czasie, mają być one dostępne w każdym Kauflandzie w Polsce.

Podobnie do wielu innych podmiotów przedstawiciele Kauflandu zachęcają klientów do porzucenia gotówki i płatności kartami zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Lidl

Sieć Lidl nie wystosowała oficjalnego komunikatu dla klientów w związku z koronawirsem. Zapytaliśmy jednak kilka dni temu, jak odnoszą się do plotek o rzekomych planach zamknięcia marketów. W odpowiedzi do redakcji Bankier.pl biuro prasowe Lidl Polska przekazało następujące stanowisko:

– Praca naszych sklepów na ten moment (12 marca – red.) pozostaje bez zmian – sklepy będą czynne. W związku z aktualną sytuacją przyjęliśmy, że naszą społeczną odpowiedzialnością jest zapewnienie możliwości dokonywania zakupów spożywczych przez klientów – dokładamy starań, aby było to stale możliwe. Chcielibyśmy poinformować, iż w ramach zarządzania ciągłością działania firma Lidl Polska opracowała procedury zapewniające możliwość stałej, nieprzerwanej pracy centrów dystrybucyjnych i sklepów. Aktualnie dostępność artykułów spożywczych i przemysłowych niezmiennie odpowiada na bieżące potrzeby naszych klientów.

Żabka

O zmianach w Żabce spowodowanych przez epidemię koronawirusa w szczegółach pisaliśmy już w piątek w artykule „Zmiany w żabce przez koronawirusa”. Przypomnijmy krótko – 90 proc. pracowników tej sieci sklepów miała przejść na tryb pracy zdalnej. Zespoły miały być wyposażone w dodatkowe środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki. Zmieniono regulamin i dopracowano zasady postępowania w przypadku potwierdzenia wirusa SARS-CoV-2 u choćby jednego z pracowników. Żabka zapewnia, że klienci nie odczują zmiany na gorsze, bo mimo wstrzymania dostaw z Włoch łańcuch logistyczny działa bez szwanku, a sieć na bieżąco uzupełnia asortyment, na który pojawiło się zwiększone zapotrzebowanie.

Zobacz też:

MW