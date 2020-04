Bankowy rozkład jazdy na maj 2020 r.

Zmiana cennika w Banku Pocztowym, wyłączenie systemu bankowości internetowej w BNP Paribas Bank Polska i kończące się promocje kont oszczędnościowych – to najważniejsze punkty, które można wybrać z majowego kalendarium zmian w bankach.

1 maja 2020 r. zmienia się taryfa opłat i prowizji w Banku Pocztowym. Wszystkie zmiany obejmują Podstawowy Rachunek Płatniczy. Bank wyszedł naprzeciw klientom w zakresie opłat za wypłaty z bankomatów krajowych i na obszarze państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podwyżki obejmują abonament za wypłaty z pozostałych bankomatów oraz ustanowienie dyspozycji na wypadek śmierci.

15 maja 2020 r. to ostatni dzień, kiedy przyzwyczajeni do systemu bankowości internetowej Pl@net w BNP Paribas Bank Polska będą mogli jeszcze się do niej zalogować. Bank wyłączy starszy system bankowości internetowej 16 maja. Klienci będą mogli zarządzać swoimi produktami dzięki systemowi GOonline. Czytaj więcej: BNP Paribas Bank Polska wyłącza system Pl@net

W maju kończy się dziewięć promocji kont oszczędnościowych. To może być ostatnia okazja na wyższe stawki dla zainteresowanych tym produktem. Do tej pory większość ofert specjalnych przedłużanych po cięciach stóp procentowych NBP powracała z gorszymi warunkami. Część banków zapowiedziała także obniżki stawek procentowych obowiązujących na ich rachunkach lokacyjnych, które wejdą w życie w czerwcu lub lipcu.

