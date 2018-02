"Złotowieści": parytet złoto - srebro

Relacja cen złota do srebra to jedno z najstarszych zagadnień w świecie finansów. Oba kruszce pełniły funkcję pieniądza od czasów starożytnych. Oba świetnie się do tego nadają z tą różnicą, że złoto zawsze było znacznie cenniejsze.

W przeszłości w różnych systemach monetarnych złoto było wyceniane 12-20- krotnie wyżej od srebra. Te starożytne przeliczniki były ustalane w sposób nieco „magiczny”, ale jakimś dziwnym trafem mniej więcej oddawały różnice w występowaniu obu metali w przyrodzie (mniej więcej w stosunku 17 do 1).

Dziś uncja złota wyceniana jest na ok. 81 uncji srebra. A więc historycznie bardzo wysoko. Kiedyś wierzyłem, że parytet złoto-srebro prędzej czy później wróci do swych poziomów sprzed XX wieku. Teraz już nie jestem o tym tak bardzo przekonany.

Krzysztof Kolany