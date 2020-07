Zieleń na GPW. Wystrzał KGHM-u i PGE

Bankier.pl

Udany początek tygodnia ma za sobą warszawska GPW. Świetną sesję zanotowali PGE i KGHM, kolejny dzień gwałtownych wzrostów mają za sobą tzw. "koronawirusowe" spółki.

Wzrostem o 1,1 proc. zakończył poniedziałkową sesję WIG20. Choć początek dnia w wykonaniu polskich blue chipów nie należał do szczególnie udanych, po południu udało się podreperować wzrosty i w efekcie WIG20 osiągnął dziś jeden z najlepszych wyników pośród światowych indeksów. Udany dzień mają za sobą także inne główne indeksy GPW. WIG zyskał 1,1 proc., mWIG40 0,4 proc., a sWIG80 1,6 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,2 mld zł.

W poniedziałek uwagę inwestorów przykuwały jednak inne aktywa niż akcje. Z jednej strony obserwowaliśmy słabość dolara, który do złotego tracił aż 1,3 proc. Z drugiej siłę prezentowały surowce. Notowania złota szły w górę o 2 proc. i przekroczyły historyczne maksimum z września 2011 r. Srebro zyskiwało aż 6 proc.

I choć miedź na tym tle wypadała blado (+0,5 proc.), to takie otoczenie wystarczyło, by gwiazdą sesji okazał się KGHM. Akcje spółki podrożały dziś aż o 9,4 proc. W sumie od koronawirusowego dołka w połowie marca kombinat podwoił swoją wartość, a wydatnie pomógł w tym rajd cen surowców.

W składzie WIG20 pozytywnie wyróżniały się także spółki energetyczne. PGE zyskała 7,5 proc., Tauron z kolei poszedł w górę o 6,2 proc. To najprawdopodobniej reakcja na plotki dotyczące reformy górnictwa. Choć ta bezpośrednio nie dotyczy wspomnianej dwójki, to jednak inwestorzy liczą, że w końcu poznamy szersze szczegóły planu dekarbonizacji. Nadzieje są tym większe, iż przecieki wskazują, że rząd planuje spore cięcia w PGG.

Wzrosty o ponad 2 proc. zdołał zanotować jeszcze tylko CD Projekt (+2,9 proc.), choć z racji wagi w indeksie to one dały ogromny pozytywny wkład w końcowy wynik WIG20. Pozwoliły zniwelować m.in. ponad 2-proc. spadki banków: Pekao, PKO i mBanku. To właśnie ta trójka była najsłabszymi ogniwami indeksu WIG20.

Na szerokim rynku znów błyszczały tzw. spółki "koronawirusowe". 30 proc. zyskał PCC Exol, podobnym wynikiem pochwalić mogły się Cormay i Cosmed, o 25 proc. w górę poszedł Biomed, którego wartość przekroczyła dziś 1 mld zł. Z kolei Mercator - ze wzrostem o 11,8 proc. - znalazł się na podium pod względem obrotów. Sięgnęły one na tej spółce 76 mln zł.

O blisko 28 proc. podrożały akcje Grodna. Spółka w przeciągu kilku tygodni ogłosi strategię. Głównym źródłem przychodów grupy w najbliższych latach będzie sprzedaż produktów z obszaru odnawialnych źródeł energii.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3302,84 -0,24 -2,52 3,08 -6,29 -11,81 DAX Niemcy 12838,66 0,00 -1,60 6,20 3,37 -3,10 FTSE 100 W.Brytania 6111,50 -0,20 -2,40 -0,78 -19,04 -18,97 CAC 40 Francja 4939,62 -0,34 -3,02 0,61 -11,95 -17,37 IBEX 35 Hiszpania 7170,60 -1,70 -4,11 -0,11 -22,27 -24,91 FTSE MIB Włochy 20019,96 -0,28 -2,92 4,68 -8,32 -14,83 ASE Grecja 626,08 -1,30 -4,14 -2,47 -29,71 -31,70 BUX Węgry 34979,41 -0,37 -0,57 -3,80 -14,61 -24,09 PX Czechy 914,02 -0,20 -4,08 -0,74 -14,62 -18,07 RTS INDEX (w USD) Rosja 1266,16 0,81 2,45 1,56 -6,09 -18,26 BIST 100 Turcja 1195,67 0,31 -99,00 4,27 16,27 4,49 WIG 20 Polska 1830,87 1,13 -0,53 4,06 -20,60 -14,85 WIG Polska 52215,51 1,05 0,09 5,01 -13,19 -9,71 mWIG 40 Polska 3661,81 0,43 0,09 4,54 -8,45 -6,30 Źródło: PAP Biznes

