Zarząd Polenergii ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki

Zarząd Polenergii ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez PGE nie odpowiada wartości godziwej, a zmiana inwestora strategicznego nie musi być zbieżna z interesem spółki - podała Polenergia w komunikacie.

Pod koniec maja PGE wezwała do sprzedaży 45.443.547 akcji Polenergii, stanowiących 100 proc. kapitału i głosów na WZ, po 16,29 zł za papier. PGE zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 29.992.741 akcji, tj. co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji, zostanie objętych zapisami w wezwaniu.

Wezwanie zostało ogłoszone także pod warunkami uzyskania bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powołania kandydatów w skład rady nadzorczej Polenergii wskazanych przez PGE, podjęcia przez walne zgromadzenie Polenergii uchwały w sprawie zmian w statucie Polenergii oraz zawarcia przez PGE i Polenergię umowy o współpracy strategicznej i integracji Polenergii w ramach Grupy PGE.

Zarząd Polenergii, powołując się na opinię Deloitte Advisory, ocenił, że "jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki".

Zarząd spółki ocenia też, że zmiana inwestora strategicznego nie musi być zbieżna z interesem Polenergii.

"Biorąc pod uwagę interes spółki, zarząd uważa, że na obecnym etapie rozwoju spółki zmiana strategicznego inwestora nie jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju prowadzonej działalności. Zmiana inwestora strategicznego nie musi być zbieżna z interesem spółki" - napisano w stanowisku zarządu Polenergii.

PGE podawała w wezwaniu, że przejęcie Polenergii wpisuje się w strategię grupy, a PGE postrzega transakcję jako szansę na rozwój i wzrost poprzez połączenie z pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym.

W ocenie zarządu Polenergii, plany strategiczne PGE dotyczące spółki zostały w wezwaniu sformułowane w sposób ogólny i wobec tego trudno jest dokonać ich oceny w kontekście prowadzonej przez Polenergię działalności czy możliwości osiągnięcia celów strategicznych zakładanych przez zarząd.

W załączonej do komunikatu opinii doradca Polenergii - Deloitte Advisory - ocenił, że "z finansowego punktu widzenia proponowana przez wzywającego cena nabycia akcji Polenergii ogłoszona w wezwaniu w wysokości 16,29 zł za jedną akcję znajduje się poniżej oszacowanego przedziału wartości godziwej akcji spółki".

Deloitte zastrzegł m.in., że przyszłe przepływy pieniężne Polenergii w dużej mierze determinowane są przez szereg czynników rynkowych i regulacyjnych, które mogą kształtować się w przyszłości inaczej niż przyjęte założenia. Poinformował, że wycenę wartości godziwej Polenergii przeprowadził jako sumę wyceny wartości godziwej poszczególnych spółek i/lub segmentów działalności wchodzących w skład grupy.

Głównym akcjonariuszem Polenergii z 50,2-proc. udziałem w kapitale zakładowym, jest Dominika Kulczyk, która w środę poinformowała, że inwestycję w spółkę traktuje długofalowo, bierze na siebie rolę inwestora strategicznego i nie planuje odpowiadać na ogłoszone przez PGE wezwanie. Więcej na ten temat przeczytasz w "Pulsie Biznesu".

Z kolei w czerwcu CEE Equity Partners, jako doradca inwestycyjny funduszu China-CEE Fund, posiadającego 15,99 proc. akcji Polenergii, informował, że nie zamierza rekomendować odpowiadania na ogłoszone przez PGE wezwanie na sprzedaż akcji Polenergii.

Wśród akcjonariuszy Polenergii z udziałem powyżej 5 proc. są jeszcze trzy fundusze: Nationale-Nederlanden OFE (5,5 proc. kapitału), Generali OFE (6,56 proc.) i Aviva OFE (7,83 proc.).

Zapisy w wezwaniu potrwają od 13 lipca do 20 września. (PAP Biznes)

pel/ asa/