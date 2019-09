Wynik netto Polnordu za I półrocze niższy o 33,73 mln zł z powodu odpisów

Skonsolidowany wynik netto Polnordu w pierwszym półroczu będzie niższy o 33,73 mln zł z powodu odpisów - poinformował Polnord w komunikacie. Skonsolidowane kapitały własne grupy z tego powodu obniżą się o 96,63 mln zł.

Zdarzenia jednorazowe, które zostaną ujęte w sprawozdaniu za pierwsze półrocze obejmują korekty bilansu otwarcia: 66,51 mln zł in minus z aktualizacji oceny statusu postępowań sądowych, 17,16 mln zł in minus z weryfikacji zasadności oraz sposobu ujęcia pozycji zapasów poniesionych w latach poprzednich nakładów na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz oczyszczalnię wód opadowych, a także 20,77 mln zł in plus z aktualizacji oceny statusu postępowania z powództwa Wilanów Office Park przeciwko Pol-Aqua o zapłatę czynszu za najem budynku biurowego.

Polnord dokonał też przeszacowania in minus wartości przyszłego spodziewanego odszkodowania od m.st. Warszawy na kwotę 33,73 mln zł z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek wydzielonych pod drogi.

Raport za pierwsze półrocze Polnord przedstawi w poniedziałek, 30 września. (PAP Biznes)

pr/