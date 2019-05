Wojna z Huaweiem zaszkodziła giełdom

Poniedziałkowa sesja zakończyła się wyraźnymi spadkami na nowojorskich giełdach. Taniały przede wszystkim akcje spółek technologicznych po tym, jak Amerykanie uderzyli w chiński koncern Huawei.

Wszystko zaczęło się jeszcze w zeszłym tygodniu, gdy władze USA ogłosiły, że wpisują Huawei Technologies i 70 związanych z nim firm na tzw. czarną listę podmiotów, które muszą uzyskać zgodę rządu w Waszyngtonie, by kupować amerykańskie komponenty i technologię. Oznacza to federalny zakaz używania przez amerykańskie firmy sprzętu wyprodukowanego Huaweia.

W poniedziałek koncern Alphabet (właściciel Google'a) przyznał, że współpraca z Chińczykami została zakończona. Decyzja o zerwaniu przez Alphabet współpracy z Huawei oznacza, że chiński koncern traci dostęp do google'owskich aktualizacji systemu operacyjnego Android, co w praktyce wyklucza firmę z globalnego rynku telekomunikacyjnego.

Lecz uderzenie w takiego giganta jak Huawei będzie miało reperkusje także dla amerykańskich firm technologicznych. Według danych Bloomberga problemy mogą mieć 23 korporacje z USA, choć tylko w kilku przypadkach udział przychodów ze współpracy z chińskim koncernem przekracza 10%.

Mimo to akcje Alphabetu przeceniono o ponad 2%, a Intela o blisko 3%. Akcje producenta procesorów do urządzeń mobilnych - firmy Qualcomm - potaniały o prawie 6%. W rezultacie mocno obciążony technologicznymi gigantami Nasdaq spadł o 1,46%, ponownie zbliżając się do majowego minimum.

Ale już spadki na szerokim rynku zostały opanowane. S&P500 stracił 0,67% i do historycznych szczytów z przełomu kwietnia i maja brakuje mu niespełna 4%. Dow Jones w poniedziałek obniżył się ledwie o 0,33% i to pomimo 3-procentowej przeceny walorów Apple'a oraz Intela.

Szerokim echem odbił się spadek notowań akcji Tesli. Walory producenta aut elektrycznych przeceniono o 2,7%, do 205 USD. To najniższy kurs od grudnia 2016 roku. Rynek niepokoi się, że problemy z autopilotem oraz ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej doprowadzą do upadku spółki.

Krzysztof Kolany