WIG20 najniżej od ponad roku. sWIG przerwał spadkową serię

Nastroje na warszawskim parkiecie stają się grobowe. Do słabości szerokiego rynku doszła jeszcze przecena blue chipów. Zachowanie naszej giełdy coraz bardziej przypomina stany charakterystyczne dla okresów bessy.

GPW znów padła ofiarą globalnego odwrotu od rynków wschodzących. Choć wyceny „emerdżingów” są zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż rynków dojrzałych, to jednak groźba eskalacji wojny handlowej przez administrację Donalda Trumpa w połączeniu z podwyżkami stóp procentowych w Rezerwie Federalnej skutecznie drenują rynki wschodzące z kapitału.

W czwartek zdecydowane spadki dotknęły także giełdy europejskie. Niemiecki DAX zniżkował o 1,7%, schodząc do najniższego poziomu od kwietnia. Poza Londynem spadki pozostałych głównych indeksów w Europie także przekraczały 1%. Neutralnie rozpoczęła się za to sesja na Wall Street.

To, co na rynkach dojrzałych powoduje lokalną korektę, nad Wisłą zaczyna przypominać regularną bessę. WIG20 po spadku o 2,08% po raz pierwszy od lutego 2017 roku znalazł się poniżej 2 100 punktów. Od styczniowego szczytu WIG20 stracił już ponad 20%, co według Amerykanów oznaczałoby początek bessy. Podobną słabość widać w zachowaniu mWIG-u, który w czwartek stracił 1,31% i od styczniowego maksimum obniżył się o 17,5%.

Ale prawdziwy „zjazd rozpaczy” trwał w segmencie mniejszych spółek. Co prawda dziś sWIG80 w ostatniej chwili został uratowany przed 11. z rzędu spadkowa sesją. Lecz od początku roku indeks giełdowych "maluchów" spadł o 12% i znalazł się na najniższym poziomie od czerwca 2016 roku.

W gronie blue chipów tabelę zamykały walory CD Projektu przecenione o 4,5%. Po około 3% w dół poszły notowania PZU, LPP i JSW. Jedyną spółką z WIG20, która zakończyła czwartek na plusie, był PKN Orlen (+0,24%). W mWIG-u przeceny o ponad 5% doświadczyli akcjonariusze Enei (-5,85%), Kruka (-5,38%) i Benefitu (-5,12%). Zadowoleni mogli być tylko posiadacze akcje Mabionu, które podrożały o 5,1%.

Miażdżąco negatywne były statystyki dla całego rynku. Blisko połowa walorów z głównego parkietu zakończyła dzień pod kreską, a ledwie co czwarty był na plusie. Roczne minima wyznaczyło ponad 20 walorów, w tym m.in. papiery Amiki, Boryszewa oraz Orange Polska. Obroty były umiarkowanie niskie i wyniosły 786 mln zł.

Krzysztof Kolany