WIG najwyżej od ponad 10 lat. WIG20 o krok od szczytu

Nowy tydzień warszawska giełda rozpoczęła od kontynuacji marszu głównych indeksów na północ. WIG wspiął się na najwyższy poziom od lata 2007 r., zaś WIG20 podszedł pod wyznaczone w październiku maksima hossy.



Chociaż wzrosty na GPW nie należały do największych, to giełdowe byki mają powody do satysfakcji. Ostatecznie jednak w trakcie poniedziałkowej sesji WIG20 nie sforsował październikowych maksimów hossy, choć dzień zakończył wzrostem o 0,75 proc. Osiągnięty poziom 2548,61 pkt. jest zaledwie o 3,17 pkt. niższy od szczytu wyznaczonego 11 października 2017 r.

W ślad za głównym indeksem w górę szły dziś także mWIG40 (0,76 proc., 5000 pkt. coraz bliżej) oraz sWIG80 (0,62 proc., coraz bliżej powrotu ponad 15 000 pkt.). W efekcie WIG zakończył dzień wzrostem o 0,75 proc. Poziom indeksu szerokiego rynku (65 805,97 pkt.) jest najwyższy od lipca 2007 r., jeżeli uwzględniać tylko poziomy na koniec dnia. Cieszyć może dziś także to, że obroty na rynku przekroczyły 950 mln zł.

WIG20 najmocniej w górę ciągnęły dziś akcje Orlenu (3,52 proc.). Po południu „Puls Biznesu” podał, że Paulino Limited, czyli cypryjska spółka z czesko-słowackiej grupy inwestycyjnej J&T, sprzedała Orlenowi akcje czeskiego Unipetrolu.

Znacznie mniej fundamentalnie istotna, choć godna odnotowania, informacja nadeszła z innej państwowej spółki. PZU (-0,11 proc.) poinformował, że do jego rady nadzorczej powołany został Maciej Łopiński , były urzędnik w kancelarii prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy.

Wśród spółek z drugiego szeregu warto było dziś zwrócić uwagę na Benefit Systems. Akcje operatora m.in. kart Multisport podrożały o 6,61 proc. po tym, jak po zamknięciu piątkowej sesji podał informację o liczbie aktywnych kart w czwartym kwartale.

Po południu na rynek trafiła informacja o wezwaniu na akcje PEPEES (2,86 proc.), które złożyli Maksymilian i Michał Skotniccy. W wyniku wezwania zamierzają osiągnąć 66 proc. akcji spółki.

Na miano giełdowej gwiazdy niezmiennie zasługują akcje Hollywood. Niedawny debiutant dziś podrożał o kolejne 35,96 proc., do poziomu 3,10 zł. Warto dodać, że tuż przed przenosinami na rynek główny (tzn. na zamknięciu z 28 grudnia), akcje właściciela pralni przemysłowych kosztowały zaledwie 1,09 zł.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3616,45 0,24 3,21 0,70 8,89 3,21 DAX Niemcy 13367,78 0,36 3,48 1,63 15,25 3,48 FTSE 100 W.Brytania 7696,51 -0,36 0,11 4,09 6,75 0,11 CAC 40 Francja 5487,42 0,30 3,29 1,64 11,76 3,29 IBEX 35 Hiszpania 10398,40 -0,12 3,53 0,75 9,27 3,53 FTSE MIB Włochy 22845,69 0,37 4,54 0,32 16,04 4,54 ASE Grecja 837,13 0,89 4,33 13,02 26,78 4,33 BUX Węgry 40104,03 0,27 1,85 4,89 22,06 1,85 PX Czechy 1108,92 0,33 2,85 4,38 18,28 2,85 MICEX* Rosja 2207,41 0,45 4,81 4,87 -0,29 4,63 RTS INDEX (w USD)* Rosja 1219,89 0,47 6,18 8,96 4,03 5,67 BIST 100 Turcja 116304,50 -0,29 0,84 7,77 50,84 0,84 WIG 20 Polska 2548,61 0,75 2,76 5,80 27,51 3,55 WIG Polska 65805,97 0,75 2,74 5,41 24,82 3,23 mWIG 40 Polska 4972,89 0,76 2,53 5,02 17,75 2,59 * zamknięcia z 5 stycznia Źródło: PAP

Michał Żuławiński