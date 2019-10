W Paryżu skradziono zegarek za ponad 3 mln zł

Miasto miłości, wieży Eiffla i - jak się okazuje - zuchwałych kradzieży. Po ostatniej, kiedy to japońska turystka za jednym zamachem straciła ponad 800 tys. dolarów, gdyż złodziej zerwał jej z ręki wysadzany diamentami zegarek, francuska policja apeluje o "ukrywanie drogocennych przedmiotów".

Japonka nocowała w pięciogwiazdkowych Hotelu Napoleon, położonym przy Polach Elizejskich tuż przy Łuku Triumfalnym (na marginesie, nocleg w nim zaczyna się od 1200 zł). Jak opisuje "Daily Mail", tuż przed wejściem do hotelu zapaliła papierosa. Po chwili do pary podszedł mężczyzna ubrany w kurtkę typu parka i poprosił o poczęstowanie. Gdy Japonka wyciągnęła do niego rękę z paczką - na tej samej ręce miała zegarek - przechodzień zerwał go i uciekł.

Co więcej, nie był to amator, gdyż miejski monitoring pokazał, że porzucił swojego smartfona Huawei w śmietniku obok.

Jak informuje policja, w ciągu ostatnich miesięcy w Paryżu doszło do serii podobnych kradzieży. Jak się okazuje, sposoby stosowane przez gangi we Włoszech i Rosji dotarły również do Francji. Co więcej, gazeta znalazła nawet internetowe poradniki opisujące sposoby okradania turystów z drogocennej biżuterii. Wymienia się wśród nich np. wspomnianą wyżej prośbę o papierosa czy pytanie o godzinę. Jedna z technik zakłada, że jadący na skuterze uderza w lusterko od strony kierowcy tak, by ten musiał wyciągnąć rękę, aby je poprawić, a następny członek szajki złodziei, także poruszający się na jednośladzie, zrywa mu z ręki zegarek.

Wśród najbardziej popularnych marek zegarków przestępcy upodobali sobie Roleksa i Cartiera, które można łatwo rozpoznać i spieniężyć. Ich koszt waha się średnio od 24 tys. zł do 170 tys. zł. Tym razem jednak łupem złodziei padł Richard Mille Tourbillon Diamond Twister, którego wartość oszacowano na 3 mln 375 tys. zł.

Policja ma jedną i najważniejszą radę: nie należy się "chwalić" drogocenną biżuterią.

aw