Uwaga na kody QR na bankomatach

Policja, Bankowe Centrum Bezpieczeństwa Związku Banków Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ostrzegają użytkowników smartfonów przed skanowaniem kodów QR bezprawnie umieszczanych na bankomatach. Zeskanowanie kodu może uruchomić aplikację wysyłającą SMS bez wiedzy użytkownika.

O naklejkach z kodami QR, zamieszczanych na bankomatach bez zgody ich właścicieli i w żaden sposób nie powiązanych z usługami bankowymi, pisze w środę Komenda Główna Policji na swojej stronie internetowej. "Wczytanie takiego kodu QR może narazić właściciela telefonu na uruchomienie aplikacji wysyłającej SMS Premium bez wiedzy użytkownika" - podkreśla.

"Przestępcy, wprowadzając w błąd poprzez przekazywanie fałszywej informacji o np. możliwej wygranej nagrodzie, doprowadzają do zmanipulowania potencjalnego klienta, który - w przypadku zeskanowania kodu QR z naklejki - w tym konkretnym przypadku zostanie przekierowany do usługi SMS Premium" - wyjaśnia policja. Uruchomienie takiej usługi spowoduje naliczenie wysokich opłat od nieświadomego użytkownika za jej włączenie.

Ponadto - jak wskazują funkcjonariusze - za pośrednictwem oszukańczych platform kody mogą zostać wykorzystane do wyłudzenia loginów i haseł do serwisów pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych i do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.

"Wobec powyższego Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, Związek Banków Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zalecają ostrożne korzystanie z tej funkcjonalności, wskazując, iż należy unikać skanowania kodów QR niewiadomego pochodzenia udostępnianych w miejscach publicznych" - podaje KGP.

Jeżeli użytkownik smartfona padł ofiarą przestępstwa, powinien niezwłocznie zawiadomić bank i operatora telekomunikacyjnego, a w jednostce policji złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

