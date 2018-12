Ursus ma umowę o współpracy z turecką firmą w zakresie produkcji wybranych modeli ciągników

Ursus podpisał umowę o współpracy z tureckim producentem ciągników rolniczych Tumosan Motor ve Traktör Sanayi, która ma poszerzyć ofertę produktową polskiej firmy - podała spółka w komunikacie. Kurs spółki rośnie o ponad 15%.

"Na podstawie zawartej umowy strony podejmą współpracę w zakresie produkcji wybranych modeli ciągników oraz dostaw części i komponentów, które będą wykorzystywane w bieżącej działalności emitenta" - podano w komunikacie.

Umowa została zawarta na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejny 5-letni okres.

Ursus szacuje, że średnioroczna wartość umowy wyniesie 9 mln euro.

Tumosan Motor ve Traktör Sanayi zajmuje się produkcją ciągników rolniczych. Od 2012 roku akcje spółki są notowane jest na Tureckiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule.

Kurs akcji Ursusa o godz. 13:56 zyskiwał blisko 16% do poziomu 1,46 zł. Jednak większość tego wzrostu akcje wykonały już w godzinach przedpołudniowych. O godz. 10:50 kurs akcji spółki wynosił 1,5 zł. Potem notowania spółki ciążyły lekko do dołu, by po publikacji komunikatu kurs ponownie nieco wzrósł.

