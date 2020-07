fot. whitelook / Shutterstock

W czerwcu 2020 r. opublikowano 1116 ogłoszeń dotyczących bankructwa osoby fizycznej. To najwyższy miesięczny wynik odnotowany do tej pory w Polsce. W całym II kwartale z upadłości skorzystały 1942 osoby.

Drugi kwartał 2020 r. również w przypadku upadłości konsumenckich wyglądał bardzo nietypowo. W kwietniu odnotowano zaledwie 295 ogłoszeń o bankructwie osoby fizycznej. Wynik był najniższy od początków 2016 r., ale odpowiadało za niego przede wszystkim zamrożenie sądów. Wstrzymane sprawy teraz wracają na wokandy, co znalazło odbicie w wynikach za czerwiec.

Jak wynika z danych zebranych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w czerwcu 2020 r. w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” opublikowano 1116 ogłoszeń o upadłości konsumenta. To nowy miesięczny rekord w historii tej instytucji w Polsce.

Liczba opublikowanych ogłoszeń o upadłości konsumenckiej miesięcznie od początku 2018 r. / Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

W całym II kwartale 2020 r. bankructwo ogłosiły 1942 osoby fizyczne. To nieco mniej niż w pierwszych trzech miesiącach roku, gdy odnotowano 2071 takich przypadków. Przypomnijmy, że od końca marca 2020 r. obowiązują nowe regulacje prawne, istotnie zmieniające przebieg procesu upadłości konsumenckiej.

Najważniejsza zmiana dotyczy otwarcia drogi do ogłoszenia upadłości osobom, które „doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”. Do tej pory sądy oddalały wnioski dłużników, którzy mieli coś na sumieniu w tym względzie. Teraz wina konsumenta nie stanowi przeszkody. Nie jest ona nawet badana na pierwszym etapie postępowania, a wpływa tylko na warunki oddłużenia już po ogłoszeniu bankructwa.

