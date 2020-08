Ukraina zamknęła granice dla obcokrajowców

Maląg: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września w przypadku zamknięcia placówki

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał do 20 września; będą mogli go otrzymać rodzice dzieci do lat 8 w przypadku, gdy placówka edukacyjna zostanie zamknięta w związku z epidemią koronawirusa - poinformowała w środę minister rodziny Marlena Maląg.