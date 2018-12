USA z największym deficytem handlowym od 10 lat

W październiku USA odnotowały największy deficyt handlowy od 10 lat. Pogłębieniu ujemnego salda w obrocie z zagranicą sprzyjały cięcia podatków, umacniający się dolar i eskalacja wojny handlowej z Chinami.

Aż 55,5 mld dol. wyniósł wyrównany sezonowo październikowy deficyt w handlu towarami i usługami Stanów Zjednoczonych - wynika z danych Departamentu Handlu. To o 900 mln dol. więcej niż miesiąc wcześniej i najwięcej od października 2008 r., gdy ujemne saldo sięgnęło ponad 60 mld dol.

Eksport towarów i usług zmniejszył się z 211,4 mld dol. we wrześniu do 211 mld dol. w październiku, natomiast import wzrósł z 265,9 mld dol. do 266,5 mld dol. i był najwyższy w historii.

- sięgnął 78,1 mld dol. wobec 77,3 mld dol. miesiąc wcześniej. Za pogłębienie różnicy odpowiadał spadek eksportu (o 0,4 mld dol.) i wzrost importu (o 0,5 mld dol.).

Historycznie wysokie były również wartości eksportu (69,6 mld dol.) i importu (46,9 mld dol.) usług.

Cięcia podatków wspierają import, wojna handlowa szkodzi eksportowi

Za rekordowymi wynikami stoi przede wszystkim rosnący popyt na dobra sprowadzane z zagranicy. Dobra kondycja gospodarki i tegoroczna reforma podatkowa prezydenta Trumpa spowodowały, że do portfeli Amerykanów trafia więcej pieniędzy i mogą oni sobie pozwolić na większe zakupy.

Tymczasem eksport nieznacznie, ale jednak spada i to nawet pomimo znacznego wzrostu sprzedaży ropy za granicę - gwałtownie pogłębia się za to deficyt w handlu pozostałymi towarami. Po części jest to również efekt "wyścigu z czasem" - przed kilkoma miesiącami amerykańscy eksporterzy przyspieszali sprzedaż produktów do Państwa Środka, by zdążyć przed wejściem w życie podwyżek ceł na towary z USA. W ostatnich miesiącach, już po wprowadzeniu przez Pekin wyższych taryf, załamała się sprzedaż produktów rolnych i surowców energetycznych za Mur. Eksport do Chin spadł o 30 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, deficyt w handlu dwustronnym wzrósł do rekordowego poziomu 43,1 mld dol.

Maciej Kalwasiński