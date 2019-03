To był najlepszy kwartał na giełdzie w USA od 2009 r.

Indeksy giełdowe w USA wzrostami zakończyły w piątek kwartał z największymi zwyżkami od 2009 r. Jastrzębi sygnał wysłał na rynki wiceprezes Fed, choć Biały Dom domaga się cięcia stóp proc. w Stanach.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,82 proc., do 25.928,68 pkt.

S&P 500 wzrósł 0,67 proc. i wyniósł 2.834,40 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,78 proc. do 7.729,32 pkt.

Indeks S&P 500 zaliczył w I kw. największą zwyżkę od 2009 roku i najlepszy pierwszy kwartał w roku od 1998 - zyskał 13,1 proc.

DJI wzrósł o 11,2 proc. w I kw., to najlepsze otwarcie roku dla Dow Jones od 2013 r.

W Europie Stoxx 600 zyskał w I kw. 12,2 - to najwyższy wynik od I kw. 2015 r.

Ze spółek uwagę przykuł bardzo udany debiut Lyft - konkurenta Ubera. Akcje Lyft w pierwszym dniu handlu na Nasdaq rosły nawet o 20 proc., choć sesję zakończyły na ok. 12 proc. plusach. Lyft oferował do sprzedaży w ramach IPO 32,5 mln akcji po 72 USD za sztukę.

Akcje Wells Fargo zniżkowały ponad w 2 proc. po tym jak CEO firmy Tim Sloan ogłosił, że odchodzi ze stanowiska. Bank wciąż boryka się z kłopotami reputacyjnymi m.in. w związku z nieuczciwymi praktykami sprzedażowymi.

Optymizm na Wall Street wspierały w piątek doniesienia z rozmów handlowych USA-Chiny.

Minister finansów USA Steven Mnuchin ocenił w piątek na Twitterze, że dwudniowe amerykańsko-chińskie rokowania handlowe w Pekinie "były konstruktywne". Wyraził nadzieję, że rozmowy będą kontynuowane w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu.

Mnuchin i przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer od czwartku negocjowali w Pekinie z wicepremierem ChRL Liu He. W przyszłym tygodniu Liu He uda się na kolejną rundę rozmów do Waszyngtonu.

W przyszłym tygodniu rynki za Oceanem mogą reagować na szereg danych makro, w tym na piątkowy raport payrolls za III, poniedziałkową sprzedaż detaliczna za luty.

Wiceprezes Fed Randal Quarels wyróżnił się w piątek jastrzębim nastawieniem spośród dominujących w ostatnich tygodniac gołęgich głosów dochodzących ze trony Fed.

Zdaniem bankiera, ostatnie dane z realnej gospodarki USA były niespójne i choć pauza w cyklu podwyżek stóp procentowych w USA jest "rozsądna", to kolejne podwyżki stóp procentowych "w pewnym momencie będą konieczne".

Głos Quarelsa zrównoważył wywiad szefe Fed z Dallas Roberta Kaplana, który stwierdził, że w 2019 r. nie przewiduje podwyżek stóp procentowych.

Dodał, że neutralny poziom stóp procentowych jest "nieco" wyższy niż obecny przedział fed funds (2,25-2,50 proc.).

Quarels zabrał głos po kolejnym odczycie preferowanej przez Rezerwę Federalną miary inflacji, który uplasowął się poniżej symetrycznego celu (2 proc.)

Bazowy deflator PCE wyniósł 1,8 proc. rdr vs 2,0 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwane 1,9 proc. rdr.

Biały Dom nie zaprzestaje tymczasem nacisków na Rezerwę Federalną.

Główny doradca ekonomiczny prezydenta Trumpa Larry Kudlow ocenił w wywiadzie z portalem Axios, że Fed powinien "natychmiast" obniżyć stopy procentowe o 50 pb.

Wcześniej w tym tygodniu nominowany przez Trumpa do zarządu Fed Stephen Moore również opowiedział się za cięciem stóp proc. w Stanach o 50 pb.

W Europie na zamknięciu indeks Euro Stoxx 50 wzrósł 0,95 proc., niemiecki DAX wzrósł 0,86 proc., brytyjski FTSE 100 wzrósł 0,62 proc., a francuski CAC 40 zwyżkował 1,02 proc.

Eurodolar zniżkiował o ok. 0,2 proc. do 1,121.

Kurs USD/JPY wzrósł o ok. 0,25 proc. do 110,8.

Rentowność 10-letnich UST wzrosła o 2 pb. do 2,42 proc. Cała krzywa UST w segmencie powyżej 1 roku przesunęła się w piątek w górę, najmocniej w segmencie 2 lat (4 pb.)

Spread między 3 miesięcznymi bonami skarbowymi USA, a 10-letnimi Treasuries wyszdł w piątek nad krekę do ok. 2 pb.

Funt szterling stracił ok. 0,5 proc. wobec dolara do 1,30 po tym jak brytyjska Izba Gmin odrzuciła po raz trzeci umowę ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którą wynegocjował rząd premier Theresy May. Umowa została odrzucona większością 58 głosów.

W związku z wynikiem głosowania scenariusz brexitu bez umowy po 12 kwietnia jest obecnie prawdopodobny - oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej.

Rząd w Londynie będzie musiał przedstawić do 12 kwietnia alternatywne rozwiązanie ws. brexitu oraz potwierdzić czy zamierza brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeśli Wielka Brytania tego nie zrobi, 12 kwietnia wyjdzie z UE bez umowy.

Na 10 kwietnia szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał specjalny szczyt UE ws. brexitu. Media podają, że jeśli rząd Wielkiej Brytanii zdecyduje się na dłuższe przesunięcie terminu wyjścia z UE, to może ono wynieść od 9 do 21 miesięcy.

Media spekulują, że brak porozumienia w parlamencie co do rozwiązania kwestii brexitu może doprowadzić do zgłoszenia wniosku o przedterminowe wybory. Domaga się tego Partia Pracy i Szkocka Partia Narodowa. Rzecznik May stwierdził, że taki obrót spraw nie byłby "w interesie narodowym".(PAP Biznes)

tus/ kkr/