Tesla czasowo zatrzymuje produkcję w amerykańskiej fabryce. Koronawirus dotyka światowych gigantów. Elon Musk ogłasza, że jest gotowy produkować respiratory.

Tesla zamyka fabrykę we Freemont w związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa. W Stanach Zjednoczonych w ciągu doby (19 marca br.) przybyło ponad 4,5 tys. chorych na COVID-19, wynika ze statystyk sporządzanych na bieżąco przez worldmeters.info.

300 mln dolarów straty dla Tesli za każdy tydzień przestoju w pracy przewiduje analityk Credit Suisse na łamach "Pulsu Biznesu". 23 marca (poniedziałek) fabryka we Freemont zostanie zamknięta. Władze hrabstwa Alameda uznały, że firma może prowadzić minimalne działania.

Tesla: @Tesla is not an essential business as defined in the Alameda County Health Order. Tesla can maintain minimum basic operations per the Alameda County Health Order.