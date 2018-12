Spóźnione przelewy, zamknięte oddziały. Utrudnienia w bankach na święta i Nowy Rok

Klientów większości banków w końcówce grudnia czeka sporo utrudnień. Nie dość, że przelewy będą dochodziły z opóźnieniem, a odziały pracują w skróconych godzinach, to kilka instytucji zapowiedziało przerwy techniczne. Sprawdziliśmy, jak w Wigilię, święta i Nowy Rok pracują banki.

Wigilia, Sylwester, święta - kiedy dojdzie przelew?

Już na tydzień przed Wigilią Krajowa Izba Rozrachunkowa wydała komunikat, w którym uświadamia, że w okresie świąteczno-noworocznym system rozliczeń międzybankowych Elixir nie będzie działał przez 3 dni. Oznacza to, że 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia środki przesyłane między kontami bankowymi nie będą rozliczane, stanie się to dopiero w kolejnych dniach roboczych.

W dniach 24 i 31 grudnia, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra, odbędą się dwie sesje rozliczeniowe w Elixirze. Klienci banków powinni mieć na uwadze, że przelewy zlecone w Wigilię i Sylwestra po godzinie 13:30 zostaną zaksięgowane dopiero w ramach pierwszej porannej sesji w dniu roboczym następującym po tych dniach, czyli odpowiednio 27 grudnia i 2 stycznia. Zbyt długie zwlekanie z przelewem spowoduje, że zdefiniowani przez nas odbiorcy nie otrzymają środków tak szybko, jak zwykle.

Ratunkiem dla osób, które muszą w krótkim czasie przesłać pieniądze mogą być przelewy natychmiastowe, dzięki którym środki są księgowane na kontach w sekundach, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Należy również pamiętać, że inaczej niż w przypadku zwykłych przelewów internetowych, natychmiastowe mogą częściej wiązać się z limitami kwotowymi dla pojedynczych transakcji i opłatami. Warunkiem, by odbiorca otrzymał środki w tym przyspieszonym trybie jest, by i jego bank korzystał z obsługującego przelewy natychmiastowe systemu Express Elixir.

Przerwy w bankach

Bez przeszkód w okresie świąteczno-noworocznym będzie natomiast działał system Euro Elixir, odpowiadający za rozliczanie transakcji w euro. Operacje będą rozliczane w ciągu standardowych sześciu sesji.

Oprócz zmian związanych z rozliczaniem operacji, banki skracają też godziny pracy placówek, obsługę na infolinii czy poprzez czaty. Sprawdziliśmy, na jakie utrudnienia muszą przygotować się klienci poszczególnych banków.

BOŚ Bank

W BOŚ Banku z przelewami krajowymi realizowanymi w systemach Elixir, Sorbnet, Swift, Sepa, Target2, 24 i 31 grudnia zarówno poprzez system bankowości internetowej, jak i w placówkach, warto zdążyć do godziny 12:30. Środki wysyłane później trafią na konta odbiorców z opóźnieniem - dopiero odpowiednio 27 grudnia i 2 stycznia.

Klienci BOŚ Banku, którzy w Sylwestra chcieliby doładować telefon lub robiąc internetowe zakupy, skorzystać z szybkich płatności "Płać z BOŚ" , mogą to zrobić w systemie BOŚBank24 Twoje e-Konto do godziny 18:00.

Envelo Bank

24 i 31 grudnia z konsultantami Envelo Banku będzie można skontaktować się na infolinii, poprzez e-mail oraz czat do godziny 18:00. 25 grudnia infolinia będzie czynna od 6:00, 1 stycznia - od godziny 18:00.

Getin Bank

Placówki Getin Banku 24 i 31 grudnia będą czynne do godziny 13:00. Czas pracy w te dni w placówkach Getinu zlokalizowanych w galeriach handlowych można sprawdzić na stronie getinbank.pl.

Idea Bank

Od 24 do 26 grudnia oraz od 31 grudnia do 1 stycznia niedostępna będzie usługa Mobilnego Wpłatomatu.

Inteligo

Żeby przelewy zwykłe zlecane 24 i 31 grudnia trafiły na rachunki odbiorców jeszcze tego samego dnia, muszą być zlecone do godziny 12:15. Przelewy w systemie Sorbnet - 31 grudnia do godziny 13:45. Przelewy zagraniczne zlecone 31 grudnia do godziny 19:00 obciążą właściwe rachunki dopiero 2 stycznia, podobnie jak przelewy zagraniczne otrzymane przez bank w dniu 31 grudnia.

Bank informuje, że w noc sylwestrową, od godziny 19:00 do 1:00 nie będą dostępne przelewy natychmiastowe i przelewy na telefon Blik. Ponadto właśnie 31 grudnia od 16:00 w Inteligo i IKO nie będzie możliwa spłata karty kredytowej ani realizacja przelewów z karty kredytowej. Usługi te będą ponownie dostępne dopiero 1 stycznia po godzinie 00:00.

mBank

Ważne informacje dla klientów mBanku a propos realizowania przelewów zlecanych w dniach 24 i 31 grudnia: przelewy zwykłe krajowe w systemie Elixir, zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej, będą realizowane tego samego dnia, jeśli zostaną zlecone do godziny 9:45. Analogicznie przelewy Sepa - jeśli do godziny 11:45, Sorbnet - do godziny 14:00.

Rynki Finansowe pracują 24 i 31 grudnia do godziny 14:00, później transakcje FX zlecać będzie można samodzielnie, przez platformę walutową.

Zmianom ulegną także godziny pracy placówek mBanku. Szczegóły dla konkretnych lokalizacji na mapie Polski można sprawdzić w dokumencie zamieszczonym na stronie mbank,pl.

Nest Bank

W okresie świątecznym zmianie ulegną godziny pracy infolinii Nest Banku. W Wigilię 24 grudnia połączenie z konsultantami oraz obsługa wniosków o Nest Konto poprzez wideorozmowę będą możliwe do godziny 16:00. 25 i 25 grudnia infolinia będzie nieczynna, wówczas nie będzie również można założyć konta poprzez połączenie wideo. Bank podkreśla, że bez przeszkód będzie można zastrzec kartę płatniczą - wystarczy zadzwonić pod numer 801-800-188 lub 22 438-41-41 lub w teleserwisie automatycznym wybrać opcję "4".

Orange Finanse

Podobnie jak w przypadku mBanku - "w dniach 24 i 31 grudnia: przelewy zwykłe krajowe w systemie Elixir, zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej, będą realizowane tego samego dnia, jeśli zostaną zlecone do godziny 9:45. Analogicznie przelewy Sepa - jeśli do godziny 11:45, Sorbnet - do godziny 14:00". Przelewy Swift będą realizowane bez zmian.

Bank Pekao

W okresie świąteczno-noworocznym, w szczególności od 24 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r., w zmienionym trybie działać będą niektóre placówki Banku Pekao, część z nich będzie zupełnie zamknięta. Inny tryb dotyczy blisko 50 placówek Pekao w całym kraju - szczegółową listę wraz z informacjami o nowych godzinach pracy można znaleźć na stronie pekao.com.pl.

Wszystkie pozostałe placówki będą pracowały tak, jak zawsze, za wyjątkiem Wigilii i Sylwestra, kiedy to obsługa klientów będzie prowadzona tylko do godziny 14:00.

PKO Bank Polski

Zmiany w największym banku są związane z iPKO Biznes. Bank zachęca, żeby 24 i 31 grudnia przelewy zwykłe wykonywać najpóźniej do godziny 12:25 - wówczas dotrą na konto odbiorcy jeszcze w ten sam dzień. Pieniądze wysłane po tej godzinie trafią na właściwe rachunki dopiero odpowiednio 27 grudnia i 2 stycznia.

W zwykłym trybie będą realizowane przelewy wysokokwotowe (Sorbnet2) złożone 24 i 31 grudnia do 13:45. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń po tej godzinie - w szczególności zlecenia mogą zostać zwrócone na rachunek klienta.

Sam system iPKO Biznes będzie niedostępny od godziny 21:30 w dniu 31 grudnia do godziny 8:00 1 stycznia.

Plus Bank

Do 31 grudnia włącznie, przez cały okres świąteczny, w Plus Banku skrócone będą godziny pracy infolinii. Ze względu na prowadzone w tym okresie prace techniczne i konserwacyjne, konsultanci pomogą od godziny 8:00 do 17:00.

Bank Pocztowy

Żeby przelew złożony 24 lub 31 grudnia dotarł do odbiorcy jeszcze tego samego dnia, trzeba będzie się z nim pospieszyć i zlecić go: w przypadku przelewów Elixir i Sepa do godziny 13:00, w przypadku przelewów obsługiwanych w systemie Sorbnet do godziny 14:00, a w przypadków przelewów Swift - do 12:00. Operacje zlecone po tych godzinach oznaczają przekazanie środków dopiero w najbliższym dniu roboczym.

Raiffeisen Polbank

Klientów Raiffeisen Polbanku również czekają zmiany. 24 grudnia placówki będą otwarte od 8:30 do 14:00, 31 grudnia - od 10:30 do 16:00. Czat banku będzie w tych dniach dostępny odpowiednio do godziny 14:00 i do godziny 16:00.

Zmiany dotyczą również przelewów wykonywanych 24 i 31 grudnia. W przypadku zwykłych krajowych - ze zlecaniem w formie papierowej warto pospieszyć się do godziny 11:00 (rejestracja w systemie powinna mieć miejsce do godziny 12:00), w przypadku zlecanych internetowo - do godziny 11:45. Żeby jeszcze tego samego dnia zrealizowane zostały przelewy w systemie Sorbnet, należy je zlecić do 14:00. Zlecenia zagraniczne wysłane realizowane będą do 13:00. Zlecenia otrzymane krajowe bank będzie księgował do godziny 16:00, zagraniczne w walutach obcych oraz w PLN otrzymane z zagranicy - do godziny 14:00.

"W związku z księgowym zamknięciem roku i koniecznością pobrania prowizji za prowadzenie rachunków bieżących posiadacze kont powinni zapewnić wystarczającą ilość środków na rachunkach na pokrycie tych prowizji do 31 grudnia 2018 roku" - podkreśla bank.

Santander Bank Polska

24 grudnia nieczynne będą wszystkie oddziały Santandera (dawny BZ WBK). Kantor Santander będzie działał do godziny 14:00. 31 grudnia godziny pracy oddziałów zostaną skrócone do 15:00. Wszystkie przelewy zlecone tego dnia po godzinie 12:00 trafią na konta docelowe dopiero 2 stycznia. Kantor Santander w Sylwestra będzie dostępny do 14:00.

T-Mobile Usługi Bankowe

Wirtualny Oddział TMUB będzie niedostępny od godziny 8:00 w Wigilię 24 grudnia do godziny 8:00 27 grudnia. W tym czasie można będzie skontaktować się z infolinią banku, dostępną pod numerem 12 19 506.

