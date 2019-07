Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia "przyklepany" przez Sejm

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Oznacza to, że dochody takich podatników do kwoty 85,5 tys. zł będą zwolnione z PIT. Regulacja ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.

Za nowelą głosowało 419 posłów, przeciw było czterech, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł - odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

Zgodnie z nowelą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, zlikwidowany ma być 18-proc. PIT dla pracowników do 26. roku życia. Regulacja ta ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. i szacuje się, że skorzysta z niej ponad 2 mln młodych ludzi.

Dzięki nowym przepisom osoby poniżej 26. roku życia będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Rozwiązanie to stanowi wypełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w tzw. nowej piątce PiS. Podobne rozwiązania funkcjonują m.in. w Belgii, Francji i Czechach.

Jakie jest Twoje zdanie: czy zerowy PIT należy się młodym? Której jeszcze grupie należy się podobny przywilej? Jeśli nie widzisz ankiety z pytaniem poniżej, znajdziesz ją tutaj »

<a href="https://bankier.survey.fm/bezpitowcy-czy-popierasz-zerowy-pit-dla-mlodych-sonda-bankier-pl" _mce_href="https://bankier.survey.fm/bezpitowcy-czy-popierasz-zerowy-pit-dla-mlodych-sonda-bankier-pl">View Survey</a> autor: Magdalena Jarco, Aneta Oksiuta