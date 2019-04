Astronomiczne zyski arabskiego giganta

Po raz pierwszy oficjalnie poznaliśmy wyniki finansowe Saudi Aramco – czyli państwowego operatora złóż ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej. W 2018 roku saudyjski gigant osiągnął zyski przeszło 10-krotnie większe niż amerykański Exxon Mobil.

Zysk brutto Saudi Arabian Oil Company (potocznie zwanego Saudi Aramco) w 2018 roku wyniósł 224 miliardy dolarów – poinformowała agencja Fitch Ratings. Ponieważ jest to przedsiębiorstwo państwowe, podawanie zysku netto (czyli po opodatkowaniu, który w 2018 roku sięgnął 111 mld dol.) jest pozbawione sensu. Szacuje się, że ok. 70% dochodów saudyjskiego rządu pochodzi właśnie z kasy Saudi Aramco.

Ujawnienie podstawowych danych finansowych największej firmy naftowej na świecie zawdzięczamy kłopotom gospodarczym saudyjskiego królestwa. Aramco planuje bowiem przejąć 70% udziałów w państwowej firmie petrochemicznej SABIC. Koszt tego wewnętrznego wykupu to 69,1 mld dol. Część tych pieniędzy Aramco zamierza pożyczyć od zagranicznych inwestorów. I w tym celu potrzebuje ratingu, na potrzeby którego musiało ujawnić podstawowe dane finansowe.

Fitch przyznał największej spółce naftowej świata notę A+. To ocena o cztery stopnie niższa od najwyższej z możliwych (AAA). Dla porównania, jego największy komercyjny konkurent - czyli amerykański Exxon Mobil – do kwietnia 2016 roku cieszył się elitarnym ratingiem AAA ( obniżonym przez S&P do AA+ z perspektywą negatywną). Prowadzący operacje wydobywcze niemal na całym świecie Exxon jest przy tym znacznie „mniejszy” - zeszłoroczny zysk netto w wysokości 21 mld dol. to mniej niż 1/10 tego, co wygenerował saudyjski monopolista.

Fitch ocenił, że gdyby nie ograniczenie wynikające ze stosunkowo niskiego ratingu samej Arabii Saudyjskiej (A+, stabilna), to przyznałby notę AA+, czyli drugą najwyższą z możliwych.

- Rating Saudi Aramco jest ograniczony przez ocenę Arabii Saudyjskiej (A+, stabilna). To odzwierciedla wpływ państwa na spółkę poprzez opodatkowanie i dywidendy jak również poziom wydobycia zgodny ze zobowiązaniami wobec OPEC – wyjaśnia Fitch.

- Saudi Aramco jest pod względem wydobycia największym koncernem naftowym na świecie i jedynym producentem ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej oraz depozytariuszem ogromnych rezerw ropy naftowej królestwa – napisali analitycy Fitcha. Dzienne wydobycie w Arabii Saudyjskiej waha się od 11,6 mln do 13,6 mln baryłek dziennie. Dla porównania, całkowite wydobycie ropy naftowej w USA w styczniu 2019 roku wynosiło 11,9 mln baryłek dziennie. Udokumentowane rezerwy ropy kontrolowane przez Saudów wynoszą 227 mld baryłek, co pozwala na utrzymanie wydobycia przez następne 52 lata.

Koncern Arabian-American Oil Company powstał w roku 1944 z połączenia kilku amerykańskich firm naftowych operujących na Półwyspie Arabskim. W latach 70. firma została stopniowo znacjonalizowana, aż w roku 1976 władze Arabii Saudyjskiej całkowicie wywłaszczyły prywatnych akcjonariuszy. W 1988 r. Saudyjczycy oficjalnie utworzyli nową spółkę o nazwie Saudi Arabian Oil Company która formalnie przejęła aktywa dawnego Aramco, choć ten stary skrót wciąż pozostaje w użyciu.

