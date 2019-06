Samsung opatentował smartfon z rozwijanym ekranem

Choć Samsung boryka się z problemami z wypuszczeniem na rynek składanego smartfona Galaxy Fold, koreańska firma opatentowała już nowe rozwiązanie – smartfon z rozwijanym ekranem. Do wniosku patentowego dotarł holenderski portal Let’s Go Digital.

Dzięki systemowi rolek ekran smartfona będzie mógł zostać powiększony o ok. 60 proc. Rozwijany ekran sprawi, że po złożeniu urządzenie z łatwością zmieści się w kieszeni.

Wyświetlacz będzie rozwijany nie wszerz, a wzdłuż za pomocą specjalnego suwaka, co może okazać się pomocne m.in. podczas przewijania strony internetowej, czy podczas rozmowy wideo. Aparaty, zarówno szerokokątny jak i teleobiektyw, znajdą się w górnej części ekranu.

Jak donosi portal Let’s Go Digital, ekran będzie można wysunąć ręcznie lub automatycznie, co umożliwi dodatkowy przycisk z boku urządzenia. W obudowie znajdą się dwie rolki, które zapewnią prawidłowe wsuwanie i wysuwanie ekranu. Gdy ekran będzie złożony, przez uszkodzeniem będzie go chroniła obudowa.

WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) opublikowała patent Samsunga kilka dni temu. Trudno jednak przewidzieć, kiedy smartfon z rozwijanym ekranem trafi na rynek. Koreański producent obecnie boryka się z problemami przy wypuszczeniu do otwartej sprzedaży rozkładanego smartfona Galaxy Fold. Podczas testów wadliwa okazałą się m.in. folia ochronna wyświetlacza i nieszczelne zawiasy, przez które do środka dostawały się drobinki kurzu.

Zgodnie z pierwotnymi planami Samsung Galaxy Gold miał trafić do sprzedaży jeszcze w kwietniu, ale ze względu na wadliwy ekran rozpoczęcie sprzedaży opóźni się co najmniej do lipca.

Marcin Kaźmierczak