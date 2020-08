S&P 500 ponownie tuż poniżej szczytu

fot. Miro Vrlik Photography / Shutterstock

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami, ale S&P 500 ponownie znalazł się tuż poniżej historycznego szczytu. Inwestorzy śledzą najnowsze dane gospodarcze i stosunki USA-Chiny.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,31 proc. i wyniósł 27 844,91 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,27 proc. i wyniósł 3.381,99 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,00 proc., do 11 129,72 pkt.

"S&P 500 jest wykupiony przy kluczowych poziomach oporu i stoi w obliczu sezonowych wyzwań" - powiedział Ari Wald, szef analityków technicznych z Oppenheimer.

Jego zdaniem, rynek powinien się obecnie konsolidować i należy obserwować akcje spółek cyklicznych S&P 500 pójdzie w górę po nowe rekordy.

Ze spółek po około 1 proc. zwyżkowały akcje Alphabet i Microsoft. Zyskał też Amazon po medialnych doniesieniach, że chce on kupić mniejszościowy pakiet akcji w firmie chmurowej Rackspace Technology. Akcje tej drugiej spółki poszły w górę ponad 10 proc.

Rosły akcje firm górniczych Newmont i Freeport-McMoRan.

Akcje Principia Biopharma rosły o 9,5 proc. Grupa farmaceutyczna Sanofi kupi amerykańską firmę Principia Biopharma za 3,68 mld dolarów - poinformował w poniedziałek zarząd grupy. Francuska grupa podała w komunikacie prasowym, że nabędzie wszystkie wyemitowane akcje Principia Biopharma po 100 dolarów za akcję.

Notowania Barrick Gold rosły 9 proc. po tym, jak Berkshire Hathaway poinformował, że staje się nowym inwestorem w spółce.

Analitycy są podzieleni ws. strategii jakie przyjmą rządy wobec koronawirusa w krótkim okresie.

„Gospodarka będzie się ponownie otwierać w miarę zbliżania się do końca tego roku. Dlatego należy uprzedzić wpływ środków do spółek cyklicznych, by nie stracić największej szansy w tym momencie, przed pojawieniem się szczepionki na koronawirusa” - powiedział w Bloomberg TV Brett Ewing, główny strateg rynkowy w First Franklin Financial Services.

Strateg Rabobank Bas Van Geffen powiedział, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy narastał optymizm co do silnego odbicia gospodarczego, ale kroki takie jak ponowne narzucenie restrykcji wobec rosnącej liczby przypadków COVID-19 wskazują, że ożywienie w kształcie litery V może być trudne w realizacji.

Stany Zjednoczone i Chiny odroczyły rozmowy zaplanowane na ten weekend, podczas których miano dokonać oceny postępów w realizacji wstępnej umowy handlowej zawartej kilka miesięcy temu przez Waszyngton i Pekin - poinformowały anonimowe źródła zbliżone do sprawy.

W piątek prezydent USA Donald Trump nakazał oficjalnie chińskiemu właścicielowi popularnej aplikacji TikTok, aby sprzedał swoje aktywa w USA, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego. Trump dodał, że podobne kroki mogą zostać podjęte wobec innych chińskich firm.

Administracja Trumpa zatwierdziła w piątek sprzedaż wojskowych odrzutowców F-16 Tajwanowi.

„To posunięcie USA narusza naszą politykę jednych Chin. Chiny są zdecydowane bronić swojej suwerenności i interesów bezpieczeństwa. Wzywamy Stany Zjednoczone do jasnego zrozumienia powagi problemu związanego ze sprzedażą broni” - powiedział w poniedziałek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian.

Ludowy Bank Chin (PBoC) zapewnił bankom komercyjnym płynność w wysokości 700 miliardów juanów (101 mld USD) za pośrednictwem ukierunkowanego kredytowego instrumentu średnioterminowego.

Operację przeprowadzono, aby pomóc im zarządzać nadchodzącą sprzedażą obligacji rządowych, pozostawiając jednocześnie cenę pieniądza na niezmienionym poziomie w miarę ożywienia gospodarki. Bank centralny podał w piątek, że dzisiejsza operacja ma zrównoważyć 400 miliardów juanów pożyczek, których termin spłaty przypada w poniedziałek i kolejne 150 miliardów juanów zapadających 26 sierpnia.

PBoC utrzymał oprocentowanie funduszy na niezmienionym poziomie 2,95 proc.

Chiny mają zastrzeżenia do polityki monetarnej USA. W niedzielę przewodniczący chińskiego organu nadzoru bankowego powiedział, że stymulacja monetarna Rezerwy Federalnej USA grozi pogrążeniem świata w kryzysie finansowym, biorąc pod uwagę dominację dolara amerykańskiego w międzynarodowym systemie walutowym.

„Bezprecedensowa, nieograniczona polityka luzowania ilościowego Stanów Zjednoczonych w rzeczywistości pochłania zdolność kredytową dolara i podważa podstawy globalnej stabilności finansowej” - powiedział Guo Shuqing z Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Bankowości.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w sierpniu spadł do +3,7 pkt. z +17,2 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie +15 pkt.

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), wyniósł w sierpniu 78 pkt. - poinformowała NAHB w komunikacie. Oczekiwano 74 pkt.

Według agencji Reutera na całym świecie zakażonych koronawirusem zostało łącznie ponad 21,65 mln ludzi. Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 sięga już 775 tys. Infekcje odnotowano w ponad 210 krajach i terytoriach.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w niedzielę, że w ciągu ostatniej doby w USA z powodu Covid-19 zmarło 706 osób, przez co liczba ofiar śmiertelnych pandemii przekroczyła w kraju 170 tys. Potwierdzono także 55 557 nowych zakażeń koronawirusem.

Łączna liczba przypadków SARS-CoV-2 od początku pandemii wynosi w Stanach Zjednoczonych 5 401 167, a ofiar śmiertelnych 170 019. Pierwsze zakażenie wirusem w USA zgłoszono 21 stycznia. (PAP Biznes)

