Protest "żółtych kamizelek" we Francji - wszystko, co powinieneś wiedzieć

"Żaden podatek nie zasługuje na to, by ryzykować jedność narodu" - powiedział Edouard Philippe w telewizyjnym przemówieniu, w którym przedstawił planowane kroki. Premier wstrzymał na sześć miesięcy wprowadzenie akcyzy na paliwo. "Trzeba być głuchym, by nie usłyszeć gniewu" Francuzów - dodał Philippe.

Żółte kamizelki to element obowiązkowego wyposażenia samochodów we Francji. I to one stały się symbolem walki z rządami Emmanuela Macrona, a w szczególności – dążenia do wycofania decyzji o podniesieniu akcyzy na paliwa. Przyjrzeliśmy się coraz głośniejszej w Europie grupie protestujących.

„Żółte kamizelki” to też niesformalizowany ruch, który narodził się z gwałtownego sprzeciwu wobec wyższych cen paliw oraz z rosnącego niezadowolenia opinii publicznej z powodu rządów Emmanuela Macrona. „Yellow vests” nie tylko protestują wobec wzrostowi akcyzy, ale także z uwagi na pogłębiającą się dysproporcję między „Francją góry” a „Francją dołu”.

Kim są osoby w żółtych kamizelkach? Socjolog Christophe Guilluy cytowany przez „Le Figaro” podał, że ostatnia mobilizacja była potwierdzeniem konfrontacji między peryferyjną Francją a Francją metropolii. Mieszkańcy stolicy i wielkich miast "stracili kontakt" z osobami żyjącymi właśnie na peryferiach i w mniejszych miejscowościach. I to właśnie te osoby są głównymi uczestnikami manifestacji. Sama organizacja nie jest sformalizowana, co znacznie utrudnia negocjacje z rządem Francji. Francuskie media podają jednak, że w poniedziałek podjęto pierwszą próbę utworzenia delegacji ośmiu rzeczników (w tym dwóch inicjatorów ruchu Eric Drouet i Priscillia Ludosky). Nie udało się jednak wyłonić przedstawicieli.

„Za dużo podatków zabija naród”

Przypomnijmy przebieg najważniejszych wydarzeń. Protesty „żółtych kamizelek” rozpoczęły się 17 listopada, niedługo po ogłoszeniu planu rządu, który polega na podniesieniu akcyzy na benzynę o 15 proc., a na diesla o 23 proc.

Wstępem do protestów były akcje zorganizowane na początku listopada, dziennik „Le Figaro” podał, że 2 listopada przeprowadzono blokadę przy użyciu 500 samochodów, a motywacją do tego okazał się post zamieszczony na portalu społecznościowym. To kierowcy z Dole z organizatorem Fabrice Schleger postanowili wcześniej pokazać swój sprzeciw wobec rosnących cen paliw.

Od października również została uruchomiona petycja przez Priscillie Ludosky, inicjatorkę ruchu „żółtych kamizelek”, na portalu change.org. Przez pierwszy miesiąc zebrała 12 tysięcy podpisów - obecnie apel jest podpisany już przez ponad milion użytkowników. W petycji czytamy „Od stycznia 2018 obserwujemy gwałtowny wzrost cen paliwa. To wzrost o 7,6 centa / litr dla oleju napędowego i 3,8 centa / litr dla benzyny. W 2021 r. benzyna i olej napędowy będą w tej samej cenie. Według Francuskiego Związku Przemysłu Naftowego (UFIP), olej napędowy powinien wzrosnąć o 34 centy podczas mandatu Emmanuela Macrona. Do 2021 r. powinien być droższa niż bezołowiowa (…)Myślę, że mogę mówić za wszystkich ludzi, którzy mają dość płacenia za błędy rządzących!”

17 listopada osoby biorące udział w akcji blokowały dostęp do trzech rafinerii we Francji. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, protesty odbyły się w około 2 tys. miejsc. W trakcie pierwszego dnia manifestacji udział wzięło około 124 tys. osób według danych tamtejszego ministerstwa spraw wewnętrznych. Zaangażowani w sprzeciw blokowali drogi na obrzeżach stolicy czy dojazdy do supermarketów. Podczas pierwszego dnia protestów zginęła jego uczestniczka, która została potrącona przez samochód na drodze zablokowanej podczas akcji żółtych kamizelek. Tego dnia 47 osób zostało rannych, w tym trzy poważnie, a policja aresztowała 24 działaczy.

Jak podaje Reuters, 19 listopada około 20 tys. demonstrantów odzianych w odblaskowe kurtki blokowało autostradę we Francji wraz z płonącymi barykadami i konwojami wolno poruszających się ciężarówek. Organizatorzy potwierdzili, że nie wstrzymają manifestacji do momentu, kiedy Macron nie obniży podatków.

Według PAP w poniedziałek 19 listopada, manifestacje trwały we wszystkich regionach Francji za wyjątkiem okolic stolicy. Demonstranci ostrzegali, że w przypadku braku negocjacji, protestujący rozpoczną akcję w stolicy. Padła wówczas data – 24 listopada. Edouard Philippe powiedział w telewizji, ze rząd rozumie problemy protestujących, ale nie zmieni wybranego kierunku i nie cofnie podwyżki podatków.

We wtorek 20 listopada francuskie MSW podało, że ruch „żółtych kamizelek” się zradykalizował i nie ma spójnych żądań - minister Christophe Castaner zapowiedział użycie sił porządkowych. Do ostrzejszych zamieszek doszło na wyspie Reunion, gdzie w nocy z poniedziałku na wtorek, jak podaje PAP, podpalano i rabowano sklepy, a w kilku gminach doszło do starć ze służbami, czego efektem stało się wprowadzenie godziny policyjnej. Na Twitterze zaczęły pojawiać się wpisy „Nie jestem faszystą, nie jestem populistą, nie jestem rasistą. Jestem wściekły i dlatego dołączyłem do żółtych kamizelek”, które wyrażały poparcie dla ruchu.

Żółte kamizelki na Polach Elizejskich

24 listopada protest eskalował. Demonstranci doprowadzili do zamieszek na Polach Elizejskich, gdzie kilka tysięcy protestujących wzniosło hasła „Macron rezygnacja” i „Macron złodziej”. Około południa, jak podaje Reuters, prezydent Macron napisał na Twitterze „Wstydźcie się ci, którzy zaatakowaliście.. Nie ma miejsca na przemoc w Republice”.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 listopada 2018

Głowa państwa podziękowała również policji za odwagę i profesjonalizm w radzeniu sobie z demonstrantami.

Około osiem tysięcy demonstrantów zebrało się na Polach Elizejskich, gdzie policja starała się uniemożliwić im dotarcie do Pałacu Elizejskiego, czyli siedziby prezydenta. Podczas akcji służby zatrzymały 130 osób w Paryżu. W sobotę 24 listopada tamtejsze MSW podało, że w protestach poniosły śmierć dwie osoby, a ponad 600 zostało rannych. Podczas akcji służby użyły gazu łzawiącego i armatek wodnych. W całej Francji tego dnia protestowało około 106 tysięcy ludzi, według informacji PAP.

Skąd tyle frustracji? Jak informuje PAP, powołując się na dane AFP, w ciągu ostatnich 12 miesięcy cena oleju napędowego we Francji wzrosła o 23 proc., do ok. 1,51 euro za litr, co jest najwyższym poziomem od początku XXI wieku. – Po części przyczyną tego wzrostu jest podniesienie podatków - w tym roku zwiększyły się one o 3,9 eurocentów za litr benzyny i 7,6 eurocentów za litr paliwa typu diesel, zaś od 1 stycznia mają one zostać podniesione odpowiednio o 2,9 oraz 6,5 eurocentów za litr – podała Polska Agencja Prasowa.

27 listopada Macron wyraził chęć dostosowania opodatkowania paliw do wahań cen i zorganizowania „poważnych konsultacji” na terytoriach, bez rezygnacji ze strategu dotyczącej środowiska i energii jądrowe, poinformowała PAP.

Żółte kamizelki w Brukseli

W czwartek 29 listopada belgijska policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego w centrum Brukseli, aby odeprzeć protestujących popierających ruch „żółtych kamizelek”, którzy rzucali kamieniami w gabinet premiera Charlesa Michela. Według Reutera policja dokonała kilkudziesięciu aresztowań protestujących, którzy zniszczyli co najmniej dwa wozy policyjne.

Michel napisał na Twitterze „Nie będzie bezkarności za niedopuszczalną przemoc w Brukseli. Ci, którzy przyszli rabować, muszą zostać ukarani”. Michel, sojusznik Macrona, wyraził jednak współczucie dla sytuacji protestujących, ale dodał, że "Pieniądze nie spadają z nieba".

Kolejna fala protestu

W piątek 30 listopada, według informacji Reuters, robotnicy wznieśli barierki metalowe i płyty ze sklejki na szklanych fasadach restauracji i butików na Polach Elizejskich przed drugą demonstracją planowana w stolicy Francji.

Przed szczytem G20 w Buenos Aires prezydent Macron powiedział, że rozumie uzasadnioną złość, niecierpliwość i cierpienie ludzi, którzy chcą żyć lepiej. „Spadnie na mnie podjęcie dodatkowych kroków w nadchodzących tygodniach i miesiącach, ale nigdy nie będą one krokiem wstecz” – powiedział Macron w relacji agencji Reuters.