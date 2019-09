Problemy Ursusa. Sąd: Nie regulują zobowiązań

Ursus może stracić ochronę przed wierzycielami. Zdaniem sądu spółka nie wywiązuje się z obowiązków.

- W dniu 5 września 2019 r. po godzinie 16.00 doręczono Emitentowi postanowienie Sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Spółki - poinformował Ursus w piątek. O samym umorzeniu postępowania Ursus informował już 22 sierpnia, tamten komunikat bazował jednak jedynie na informacji od nadzorcy sądowego i nie zawierał szczegółów. Brakowało m.in. uzasadnienia decyzji. Teraz uzupełniono te informacje.

Jako przyczyny uzasadniające wydanie postanowienia sąd wskazał m.in. realizowanie bieżących zobowiązań z opóźnieniem lub ich nieregulowanie oraz implikacje tego stanu rzeczy dla działalności, dużą rotację personalną w składzie zarządu, co według sądu wpływa negatywnie na proces restrukturyzacji, fakt, że spółki zależne również borykają się z problemami finansowymi, a także w ocenie sądu zbyt wolną restrukturyzację kosztową.

Wyrok nie jest prawomocny, a spółka zapowiedziała zaskarżenie postanowienie. Stawka jest wysoka -przyspieszone postępowanie układowe gwarantuje bowiem Ursusowi ochronę przed wierzycielami. Zamysłem przyspieszonego postępowania układowego jest danie spółce czasu na negocjacje z wierzycielami i restrukturyzacje bez groźby zajęcia majątku (spółka musi regulować bieżące zobowiązania, w sprawie starych, nawet po tych po terminie, negocjuje jednak bez widma wejścia komornika). To także zabezpieczenie dla wierzycieli, restrukturyzacja ma bowiem zmaksymalizować ich odzysk ze zobowiązań spółki. Uprawomocnienie wyroku sądu może sprawić, że w Ursusie znów pojawi się komornik i wierzyciele na wyścigi będą chcieli zabezpieczyć swoje interesy. Brak ochrony sądu może być więc nawet wstępem do upadłości.

Nadzieję na uratowanie Ursusa dają pieniądze z Ameryki. Na początku września pojawiła się informacja, ze Enerkon Solar International chce zainwestować w Ursusa do 30 mln dol. Inwestora zachęcić miały aktywa autobusowe, czyli spółka Ursus Bus, która jest zależna od Ursusa i również znajduje się w finansowych tarapatach. Wciąż brak jednak szczegółów, a spółki poinformowały jedynie o podpisaniu protokołu ustaleń, które nie ma żadnej wiążącej mocy. Warto dodać, że to m.in. problemy Ursus Busa mogły być wspominanymi przez sąd w uzasadnieniu "problemami spółek zależnych". Ursus Bus próbował przecież otwierać swoje własne postępowanie restrukturyzacyjne, sąd jednak odmawiał.

Weekendowe doniesienia nie wystraszyły jednak inwestorów, Ursus stracił bowiem na poniedziałkowej sesji tylko 4 proc., w międzyczasie jego wycena zaś mocno rosła. Wcześniej z euforią zareagowano na informację o zainteresowaniu Enerkona. Wcześniej informowano o kontrakcie ze Szwedami oraz liście intencyjnym w sprawie sprzedaży oddziału w Opalenicy . W efekcie ostatnich wzrostów Ursus jest obecnie notowany ponad dwukrotnie wyżej niż pod koniec sierpnia. I to mimo wiszącego nad spółką ryzyka uprawomocnienia się wyroku w sprawie umorzenia restrukturyzacji.

AT