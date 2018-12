Primark w Polsce: znana jest lokalizacja pierwszego sklepu

Już wiosną 2019 r. w Polsce zostanie otwarty pierwszy sklep Primark. Docelowo nad Wisłą mają stanąć cztery placówki irlandzkiej sieci odzieżowej.

Informację o tym, że Polacy będą mogli zrobić zakupy w Primarku, jako pierwszy podał w lipcu „Puls Biznesu”. Teraz potwierdzają się te nieoficjalne wieści. Sieć sklepów ma zadebiutować na polskim rynku w warszawskiej Galerii Młociny. Jego otwarcie – jak i całego kompleksu handlowego – ma nastąpić wiosną przyszłego roku.

Nieznane są jeszcze dokładne lokalizacje pozostałych sklepów, wiadomo jednak, że plan na najbliższy czas to postawienie czterech Primarków w Polsce, a kolejny z nich zostanie otwarty w Krakowie. Przedstawiciele sieci kierują się przede wszystkim faktem, że ich sklep w Berlinie cieszy się dużą popularnością wśród Polaków. Nasz kraj będzie 12. rynkiem na świecie, w którym staną sklepy Primark.

Primark to marka odzieżowa pochodząca z Irlandii, należąca do koncernu Associated British Foods. Trzy lata temu sieć liczyła ponad 270 sklepów na całym świecie, a jej placówki można spotkać już w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Portugalii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych.

Źródło:

AŚ