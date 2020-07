Pracownica wrocławskiego banku umożliwiła dostęp do konta klienta osobom trzecim

Shutterstock

Pracownica banku złamała tajemnicę bankową i umożliwiła dostęp do konta klienta osobom trzecim. Zmieniała w systemie numer telefonu powiązany z kontem i tym samym udzieliła dostępu do bankowości elektronicznej osobom niepowołanym. Grozi za to do 3 lat więzienia.

Starszy sierżant Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji w środę poinformował, że w związku ze sprawą wyłudzenia policjanci zatrzymali trzy osoby: pracownicę banku oraz dwóch mężczyzn.

"Pracownica banku zmieniła zapisy w elektronicznym systemie bankowym na koncie jednego z klientów. Zmieniając jego kontaktowy numer telefonu, umożliwiła dostęp do konta kanałem mobilnym przez osoby trzecie. Każda operacja w systemie zostawia jednak po sobie ślad, dlatego nietrudno było wskazać osobę, która była autorem tych zmian" - powiedział policjant.

Jak ustalili policjanci, 38-latka udostępniła dostęp do konta klienta banku dwóm mężczyznom. Z konta zniknęło później blisko 15 tys. zł. Policjanci ustalili dane wszystkich osób biorących udział w tym przestępczym procederze i rozpoczęli działania.

"Kobieta została zatrzymana około południa w placówce banku, w której pracowała. Pierwszy z mężczyzn wpadł w ręce mundurowych jeszcze tego samego dnia w okolicy swojego domu, a drugi mężczyzna został zatrzymany na terenie Gdyni następnego dnia. Mieli oni złożyć wnioski o udzielenie dwóch pożyczek na łączną kwotę ponad 60 tys. zł. Do udzielenia tych pożyczek na szczęście nie doszło" - powiedział policjant.

Kobieta usłyszała zarzut złamania tajemnicy bankowej; grozi za to wysoka grzywna i kara więzienia do trzech lat. Mężczyźni natomiast odpowiedzą za próbę wyłudzenia pożyczki.

"To jednak nie koniec pracy śledczych nad tą sprawą. Policjanci sprawdzają, czy te osoby nie mają na swoim koncie innych tego typu czynów" - przekazał rzecznik.

Autor: Roman Skiba