fot. Sharomka / Shutterstock

W ciągu zaledwie kilkunastu godzin Polacy złożyli w sumie ponad 123,5 tys. wniosków o świadczenie "Dobry start" - poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Do tej pory przyznano już ponad 11 tys. świadczeń.

"Nabór wniosków w ramach tegorocznej trzeciej już edycji programu +Dobry start+ ruszył pełną parą. Wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczącego się dziecka można składać od dzisiaj drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To naprawdę prosta, szybka i najbezpieczniejsza dzisiaj opcja" - przypomina minister Maląg.

Szefowa MRPiPS poinformowała PAP, że w ciągu zaledwie kilkunastu godzin Polacy złożyli w sumie ponad 123,5 tys. wniosków o świadczenie "Dobry start".

"95,6 tys. rodziców lub opiekunów skorzystało przy tym z bankowości elektronicznej, przeszło 22,8 tys. z portalu Empatia, a około 5,1 tys. z platformy ZUS. To pokazuje, że wsparcie to jest potrzebne i oczekiwane. To realna pomoc dla rodzin. Zachęcam do wnioskowania jak najszybciej – im wcześniej złożony zostanie wniosek, tym szybciej pieniądze trafią na konto. Do tej pory przyznano już ponad 11 tys. świadczeń" - powiedziała.

Minister Maląg przypomniała, że złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Program nie obejmuje również studentów.(PAP)

autorka: Olga Zakolska

ozk/ krap/