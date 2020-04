Polaryzacja nastrojów na GPW. Wystrzał Energi

Czwartkowej sesji nie zdominował jeden kierunek. Wśród głównych indeksów gościła zarówno zieleń, jak i czerwień. Bohaterką dnia była Energa, której kurs wystrzelił po decyzji Orlenu.

Spadkiem o 0,5 proc. zakończył czwartkową sesję WIG20, Swoją względną siłę po raz kolejny w tym tygodniu udowodniły jednak mniejsze spółki, mWIG40 zyskał bowiem 1 proc., a sWIG80 1,2 proc. Niezdecydowanie inwestorów dobrze podsumowywał WIG, który zamknął sesję na niemal niezmienionym względem wczorajszego zamknięcia poziomie (-0,05 proc.). Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,2 mld zł.

Niezdecydowanie było widać i na świecie, gdzie DAX i CAC notowały niewielkie wzrosty, a w USA S&P500 zyskiwał 0,3 proc. przy jednoczesnych spadkach Dow Jonesa o 0,6 proc. Warto dodać, że na rynek trafiły dane z rynku amerykańskiego pracy. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 5,245 mln do 22,13 mln - poinformował Departament Pracy. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 5,5 mln.

Polaryzacja nastrojów zawitała i do indeksu WIG20. W jego składzie znalazło się miejsce i dla rosnących o 5,6 proc. akcji Lotosu i dla spadających o 5,8 proc. papierów CCC. W sumie jednak w indeksie przeważała czerwień, a po spadkowej stronie wyróżnić należy choćby Orlen (-3,2 proc.), który poinformował, iż podniósł cenę w wezwaniu na akcje Energi do 8,35 zł z 7,00 zł.

Wspomniana informacja wywołała z kolei euforię na akcjach Energi, które podrożały aż o 21 proc. i były kluczem do dzisiejszego dobrego wyniku indeksu mWIG40. Warto przypomnieć, że przy 7 zł zarząd Energi przekonywał, że wezwanie odbywa się po cenie odpowiadającej wartości spółki, z tej perspektywy można zatem stwierdzić, że Orlen podbijając cenę - przepłaca. Z drugiej inwestorzy wciąż wskazują, że nawet po podwyższeniu oferty, ta wciąż znacząco odbiega od historycznych wycen Energi, a także jej wartości zapisanej w księgach. Wskaźnik C/WK dla spółki to obecnie ledwie 0,32.

Świetną sesję zanotował także LiveChat (+15 proc.). Spółka pokazała dane za ostatni kwartał (styczeń-marzec), w którym przychody wyniosły 9,1 mln USD wobec 7,8 mln USD przed rokiem. Do tej pory inwestorzy nie zauważali potencjału spółki związanego z koronawirusowym zamknięciem, dane pokazały jednak, że póki co sytuacja działa na korzyść spółki oferującej rozwiązania do kontaktu przez sieć. Choć część klientów biznesowych z powodów finansowych tarapatów rezygnuje z usługi, lukę tę z nawiązką uzupełnia jednak napływ nowych.

EBIT za ten okres wyniósł 0,6 mln zł wobec 11,5 mln zł w marcu roku 2019.

Po drugiej stronie rynku warto było zwrócić uwagę na Forte (-6,3 proc.). Fabryki mebli szacują, że przychody grupy w pierwszym kwartale 2020 roku spadły o 14 proc. do 276 mln zł . Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 27 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 12 proc. Warto dodać, że Forte w marcu zmuszone było wstrzymać produkcję w związku z pandemią koronawirusa.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2812,35 0,15 -1,59 14,77 -18,80 -24,91 DAX Niemcy 10301,54 0,21 -0,53 17,84 -14,87 -22,25 FTSE 100 W.Brytania 5628,43 0,55 -1,33 9,27 -24,65 -25,38 CAC 40 Francja 4350,16 -0,08 -1,99 12,08 -21,32 -27,23 IBEX 35 Hiszpania 6763,40 -1,11 -3,41 10,74 -28,79 -29,17 FTSE MIB Włochy 16768,14 0,29 -3,70 11,93 -23,50 -28,67 ASE Grecja 606,75 -0,13 -0,16 25,26 -21,79 -33,81 BUX Węgry 32217,99 -1,51 -1,52 -0,27 -24,77 -30,09 PX Czechy 844,46 2,35 2,94 10,95 -22,94 -24,31 RTS INDEX (w USD) Rosja 1066,91 1,91 -7,67 10,34 -15,02 -31,12 BIST 100 Turcja 96249,09 0,41 0,43 9,51 -0,58 -15,88 WIG 20 Polska 1597,90 -0,52 -0,35 19,11 -32,64 -25,68 WIG Polska 44645,12 -0,05 1,21 18,30 -26,89 -22,80 mWIG 40 Polska 3197,59 1,00 4,63 15,47 -24,33 -18,18

Adam Torchała