"Superwizjer" TVN: W kamienicy należącej do szefa NIK mieści się hotel "na godziny"

W jednej z nieruchomości, które należą do Mariana Banasia, obecnie prezesa NIK, a wcześniej ministra finansów, zgodnie z doniesieniami "Superwizjera" TVN miesić się hotel, w którym wynajmowane są pokoje na godziny. Polityk PiS po emisji materiału zapowiedział pozew o "próbę manipulacji, szalowania i podważania dobrego imienia".

Marian Banaś od 30 sierpnia 2019 roku pełni funkcję prezesa Najwyższe Izby Kontroli. Wcześniej był wiceministrem, a następnie ministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Już wtedy zainteresowano się jego oświadczeniem majątkowym, które było wypełnione nieprecyzyjnie.

"Podejrzane" oświadczenie majątkowa Banasia

Zgodnie z oświadczeniem ministra za 2016 roku kamienica w Krakowie miała zostać wystawiona na sprzedaż. Jak się okazuje, żadnej transakcji nie było - informuje TVN. Celnicy, podlegający Marianowi Banasiowi, poinformowali o tym CBA, do którego zadań należy m.in. sprawdzanie dokumentów dotyczących majątków. Kontrolę wszczęto pod koniec 2018 roku i sukcesywnie przedłużano. Nadal trwa.

Co wynikało z oświadczenia majątkowego Mariana Banasia? Ma on być właścicielem:

dwóch domów (o powierzchni 300 m kw. i 50 m kw.)

trzech mieszkań (76 m kw., 71 m kw. i 40 m kw.)

gruntów rolnych

i rzeczonej kamienicy (o powierzchni 400 m kw.)

Dwa mieszkania i kamienica są wynajmowane. Dzięki temu były minister zarabia w ciągu roku 65 tys. zł, a więc średnio 5 tys. zł miesięcznie. Jak informuje TVN, w porównaniu z cenami najmu w Krakowie, są one zaskakująco niskie.

Dziennikarskie śledztwo, w którym reporterzy przyglądali się bliżej kamienicy w krakowskiej dzielnicy Podgórze, pokazało, że działa tam pensjonat. W ofercie ma pokoje na godziny, które najczęściej są wynajmowane z powodów co najmniej podejrzanych.

Dziennikarze, udając klientów, wynajęli pokój na jedną godzinę i zapłacili 60 zł. Zachowali przy tym pełną anonimowość, bo w recepcji nie musieli pokazywać dokumentów. Nie otrzymali też paragonu.

Podczas drugiej wizyty w recepcji spotkali mężczyznę, którego zapytali o sprzedaż kamienicy. Zareagował nerwowo. Później miał dzwonić do samego właściciela - Mariana Banasia i powiedział: "No część. Jakiś facet przyszedł, upierdliwy, z telewizji. NIe życzysz sobie z nim rozmawiać. Dzwoni i zawraca gitrarę. No", po czym wyprosił dziennikarza i zatrzasnął drzwi.

To jednak nie wszystko. "Superwizjer" poinformował, że recepcjonistą był jeden z braci K.. Rodzeństwo jest znane w krakowskim świecie przestępców. Zostali skazani prawomocnymi wyrokami za udział w porachunkach sutenerów, podczas których ranny został policjant. "Zajmują się" prowadzeniem agencji towarzystkich.

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że Marian Banaś zawarł umowę przedwstępną sprzedaży kamienicy w 2016 roku. Jako kupiec widniał Dawid O., 26 - letni wówczas pasierb recepcjonisty. Jednak do transakcji nie doszło. Firma braci K. i pasierba prowadzi nadal "pensjonat" w kamienicy, z której dochody do niedawna jeszcze czerpał były minister finansów.

Tymczasem w księdze wieczystej

Zgodnie z zapisami księgi wieczystej kamienicy w 2016 roku wpisano na niej hipotekę o wartości ponad 2,6 mln zł. W ten sposób budynek stał się zabezpieczeniem spłaty kredytu Banku Ochrony Środowiska. Kredyt wzięła firma, której współwłaścicielem jest Jakub Banaś, syn szefa NIK.

Po dojściu do władzy PiS zajmuje on kolejne posady w spółkach skarbu państwa. Teraz jest dyrektorem - pełnomocnikiem zarządu w Banku Peako S.A, o czym świadczy m.in. jego profil na portalach społecznościowych. Firma, na którą wzięty był kredyt, nie ma nawet biura. Miało się ono mieścić w Krakowie, ale jak usłyszano od przedstawicieli firmy przeprowadza się do Warszawy.

Co więcej, o wpisie na hipotekę nie ma inforamcji w oświadczeniu majątowym Mariana Banasia. A zgodnei z prawem takie zobowiązanie powinno się tam znaleźć.

Pozew do sądu?

Szef NIK poinformował PAP w oświadczeniu, że łączenie jego osoby z działalnością przedstawioną w materiale redaktora Bertolda Kittela jest "oszczerstwem i pomówieniem". "Nie zarządzałem pokazanym w materiale hotelem. Byłem właścicielem budynku, który na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem wynająłem innej osobie. Osoba ta prowadziła tam działalność hotelową. Obecnie nie jestem właścicielem tej nieruchomości" - podkreślił Banaś.

"Materiał odbieram jako próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia nie tylko mojej osoby, ale również kierowanych przeze mnie instytucji. W związku z nieprawdziwymi informacjami skieruję sprawę na drogę sądową" - zapowiedział prezes NIK.

