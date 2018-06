PlayWay zawarł z prezesem Ultimate Games umowę ws. mechanizmów motywujących

Akcjonariusze Ultimate Games: PlayWay oraz prezes Mateusz Zawadzki zawarli umowę, zgodnie z postanowieniami której intencją stron jest ciągłe budowanie wartości spółki i stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących dla prezesa zarządu, polegających na możliwości odkupu części akcji spółki po określonej w umowie akcjonariuszy cenie i pod warunkiem spełnienia warunków opisanych w umowie, podało Ultimate Games.

"Prezes zarządu będzie uprawniony do odkupu od PlayWay do 5 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki, a PlayWay zobowiązana będzie do sprzedaży tych akcji na rzecz prezesa zarządu w przypadku osiągnięcia przez spółkę określonego w umowie akcjonariuszy, zbadanego przez audytora i zatwierdzonego przez zwyczajne walne zgromadzenie zysku netto spółki za 2018 r." - czytamy w komunikacie.

W przypadku osiągnięcia przez spółkę zysku netto na poziomie min. 1 mln zł - prezesowi zarządu będzie przysługiwać uprawnienie do odkupu 1 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki od PlayWay. Maksymalna ilość akcji do odkupu przez prezesa zarządu wynosi 5 proc. w kapitale zakładowym spółki - przy zysku netto spółki na poziomie 5 mln zł za 2018 r., wyjaśniono.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.