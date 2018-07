Paliwowa drożyzna wciąż trapi kierowców

Drugi tydzień lipca przyniósł znaczny wzrost cen paliw. Przy dystrybutorach jest już prawie tak drogo jak pod koniec maja, gdy było najdrożej od prawie czterech lat. „Winni” pozostają ci sami: droga ropa, mocny dolar i słaby złoty.

W mijającym tygodniu średnia detaliczna cena litra benzyny bezołowiowej 95 wzrosła o 7 groszy, do 5,12 zł – informuje BM Reflex. Przeciętna cena oleju napędowego podniosła się także o siedem groszy na litrze, do 5,09 zł/l. Autogaz podrożał aż o 9 gr/l, osiągając cenę 2,28 zł/l.

W ten sposób średnie detaliczne ceny paliw w Polsce niemal wyrównały szczyt z końcówki maja, gdy za benzynę i ON trzeba było zapłacić najwięcej od października 2014 roku. Tegoroczne wakacje są też znacznie droższe od poprzednich. Średnie ceny litra benzyny są o 76 grosze wyższe niż rok temu, zaś olej napędowy przez ostatnie 12 miesięcy podrożał aż o 91 groszy na litrze.

Jedyną dobrą informacją jest niedawna przecena ropy naftowej na światowych giełdach. W środę „czarne złoto” potaniało o ponad 6 proc., dzięki czemu jest już o 7,5 proc. tańsze niż na początku miesiąca. Trochę oddechu polskim kierowcom dało też obserwowane od początku miesiąca umocnienie złotego. Kurs euro spadł z 4,41 zł do 4,32 zł. Aprecjacja złotego względem euro nieco zamortyzowała wpływ umocnienia się dolara. W efekcie kurs „zielonego” pozostaje o niemal 10 groszy niższy niż na początku miesiąca.

To wszystko daje szansę na to, że w nadchodzącym tygodniu ceny na stacjach pójdą nieco w dół. To „nie tylko powinno zatrzymać podwyżki cen paliw w kraju, ale może otworzyć drogę do pierwszych, dawno nieobserwowanych obniżek. Hurtowe ceny benzyny i diesla spadły w ostatnich kilku dniach już blisko 6 gr/l” – pocieszają eksperci DM Reflex.

Przy analizie cen paliw nie wolno zapominać, że połowę ceny detalicznej benzyny i oleju napędowego stanowią rozmaite opłaty i podatki. Gdyby nie VAT, akcyza i opłata paliwowa, litr benzyny Pb 95 kosztowałby średnio 2,46 zł, a za litr oleju napędowego płacilibyśmy 2,65 zł.

