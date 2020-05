Ostre załamanie produkcji przemysłowej w Europie

Już w marcu produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej spadała w dwucyfrowym tempie – poinformował Eurostat. W Polsce regres był jednak wyraźnie mniejszy niż w strefie euro.

Po wprowadzeniu drakońskich zakazów w prowadzeniu działalności gospodarczej już w marcu europejski przemysł odnotował niespotykane od dekad załamanie. W krajach Unii Europejskiej wartość produkcji przemysłowej była aż o 10,4% niższa niż w lutym. Względem marca 2019 roku spadek sięgnął 11,8%.

Nie było zaskoczeń, że w ujęciu miesiąc do miesiąca najsilniejszy regres odnotowano we Włoszech, gdzie obroty fabryk zmniejszyły się o 28,4% mdm. Drugi najgorszy wynik odnotowała Słowacja ze spadkiem o 20,3% mdm. Następna była Francja (-16,4% mdm) przed Rumunią (-12,4% mdm), Hiszpanią (-11,9% mdm) i Niemcami (-11,2% mdm). Danych nie pokazały jeszcze Belgia, Cypr i Austria.

Na tym tle Polska z dynamiką produkcji przemysłowej na poziomie -7,3% mdm i -4,7% rdr nie prezentuje się tak źle. W naszym kraju fabryki mogły działać nawet w okresie najbardziej opresyjnego lockdownu, podczas gdy np. we Włoszech wprowadzono całkowity zakaz prowadzenia działalności produkcyjnej.

Wyniki polskiego sektora wytwórczego okazały się wyraźnie lepsze niż dla strefy euro, gdzie odnotowano bardzo głęboki spadek produkcji przemysłowej o 11,3% mdm i 12,9% rdr. W eurolandzie najmocniej spadła produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych (-26,3% mdm) oraz dóbr kapitałowych (-15,9% mdm). Produkcja energii skurczyła się tylko o 4% mdm.

Warto podkreślić, że były to wyniki za marzec, gdy władze dopiero rozkręcały się z zakazywaniem prowadzenia działalności gospodarczej i zawieszeniem podstawowych wolności obywatelskich. Statystyki za kwiecień zapewne wypadną znacznie, ale to znacznie gorzej, co już wcześniej sygnalizowały wskaźniki PMI. Jednakże także w kwietniu wyniki polskiego przemysłu powinny się okazać wyraźnie lepsze niż w przypadku strefy euro.

Krzysztof Kolany