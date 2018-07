Omiń kolejkę. Bilet do Tatrzańskiego Parku Narodowego kupisz w smartfonie

Nie musisz już stać w kolejce do kasy biletowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, by kupić bilet. Można to zrobić za pomocą smartfona. Opcję taką udostępniają aplikacje Skycash i mPay.

W sezonie turystycznym przez Tatrzański Park Narodowy przewijają się miliony turystów. Wejście na teren parku jest płatne, a w szczycie sezonu do kas ustawiają się niemałe kolejki. Można ich jednak uniknąć, jeśli korzystacie z aplikacji mobilnych. Kilka tygodni temu możliwość zakupu biletu do TPN udostępnił Skycash. Dziś o podobnym wdrożeniu informuje mPay.

Zakup biletu do TPN jest szybki i prosty. W obu aplikacjach na ekranie głównym pojawił się nowy kafelek - „Tatrzański Park Narodowy”. Należy go wybrać, a następnie określić typ biletu i potwierdzić płatność. Źródłem pieniądza może być podłączona karta płatnicza lub zasilona środkami pieniężnymi elektroniczna portmonetka. Po zakupie biletu możemy ominąć kolejkę i od razu udać się do punktu kontrolnego, wyświetlając na ekranie smartfona zakupiony bilet. Bilet można podejrzeć także, gdy aplikacja nie ma połączenia z internetem - to na wypadek kontroli podczas przebywania na szlaku.

W aplikacjach dostępne są bilety jednorazowe, 7-dniowe oraz dla grup liczących maksymalnie 10 osób. Standardowo są one ważne od momentu nabycia, ale turyści mają też możliwość dokonania zakupu biletów z wyprzedzeniem, np. w miejscu zakwaterowania. Pozwala to na lepsze zaplanowanie zwiedzania parku, na terenie którego nie zawsze jest dostępny internet.

Dodatkowo użytkownicy aplikacji mPay mogą korzystać z zakupu biletów komunikacji miejskiej na terenie Zakopanego. Usługa działa od początku roku i obejmuje bilety jednorazowe, 7-dniowe oraz miesięczne. Opcji tej nie udostępnia aplikacja Skycash.

