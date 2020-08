Nowość w PKO BP. Klienci zgłoszą firmę do CEIDG przez IKO

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Klienci PKO BP założą firmę oraz złożą wniosek o prowadzenie rachunku biznesowego za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO bez wychodzenia z domu.

Nowość w IKO - klienci PKO BP korzystając z aplikacji mobilnej, będą mogli złożyć jeden wniosek, za pomocą którego zgłoszą działalność gospodarczą do CEIDG oraz otworzą rachunek biznesowy w banku. Wszystkie formalności PKO BP przeprowadzone będą zdalnie.

W nowej aplikacji mobilnej IKO dostępnej w urządzeniach z systemem Android klienci PKO BP mogą założyć wybrany rachunek dla firmy bez wychodzenia z domu. W aplikacji dostępne są dwa konta biznesowe:

PKO Konto firmowe,

PKO Rachunek dla Biznesu.

W nowej wersji aplikacji mobilnej IKO klienci wymienią kartę kredytową w ramach przyznanego limitu oraz ustawią "przyjazny login", podkreśla PKO BP w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej. "Przyjazny login" to możliwość wyboru przez użytkowników dowolnego ciągu znaków od 8 do 50, w którym musi być zawarta co najmniej jedna litera.

DF