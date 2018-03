Nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Na listę ostrzeżeń publicznych KNF zostało dziś wpisanych aż pięć podmiotów. Nadzorca ostrzega m.in. przed spółką oferującą inwestycje na rynku forex czy przed taką, której prezes zarządza jednocześnie aż kilkudziesięcioma podmiotami.

W piątek na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty. Wszystkie wpisy dotyczą podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a więc prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF.

Na liście ostrzeżeń znalazły się:

Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Netmore sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie;

Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Seremar sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

Butrans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nescom Polska to spółka, która oferuje „pakiety projektów inwestycyjnych i usług finansowych dla inwestorów indywidualnych, aby pomóc im handlować z powodzeniem i zyskiem” – czytamy na stronie firmy. Poza inwestycjami na rynku forex, spółka m.in. sprzedaje (i skupuje) kamienie oraz metale szlachetne, podając przy tym bardzo ciekawe informacje, np. że „cena złota nieustannie wzrasta”.

to z kolei podmiot założony w 2015 roku, którego prezesem jest Karol Sikorski. Działalność tej spółki była opisywana chociażby na swiatowid.blox.pl. Zgodnie z podanymi tam informacjami Netmore to tak zwana „kotłownia” - firma kreująca gorącą atmosferę wokół wybranych instrumentów finansowych w celu osiągnięcia korzyści; stosuje psychologiczne triki, by skłonić klienta do zawarcia transakcji.

Mane Marketing to natomiast założona w 2016 roku spółka, która zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) zajmuje się tak zwaną „Pozostałą finansową działalnością usługową, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”.

Seremar jest co prawda zarejestrowany w PKD jako „Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych”, ale widocznie zaistniało podejrzenie, że nie jest to w pełni potwierdzone przez KNF. Prezesem i jedynym udziałowcem tej spółki jest Simonyan Hrachya.

Zawód: prezes zarządu?

Bardzo ciekawe informacje można także wydobyć na temat spółki Butrans, a w szczególności Karoliny Myszor, prezes tego podmiotu. Sama spółka zajmuje się zgodnie z PKD „Wykonywaniem fotokopii, przygotowywaniem dokumentów i pozostałą specjalistyczna działalnością wspomagającą prowadzenie biura”, co samo w sobie może już zaskakiwać, Butrans posądza się bowiem o bardzo daleką od tego działalność maklerską. Wielu może być jednak jeszcze bardziej w szoku, gdy usłyszy w ilu łącznie spółkach (jako prezes!) figuruje wspomniana Karolina Myszor. Uwaga, uwaga… w 25 (słownie: w dwudziestu pięciu).

Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia, wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Wszystko o liście ostrzeżeń publicznych KNF

Adam Hajdamowicz