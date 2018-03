Morawiecki: Konstytucja Biznesu zwiastuje nowe czasy gospodarcze

Konstytucja Biznesu zwiastuje nowe czasy gospodarcze, w takim w rozumieniu, że promujemy wspólnie patriotyzm gospodarczy; cel to budowa równowagi i harmonii między światem biznesu i administracji - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedsiębiorcami nt. Konstytucji Biznesu.

"Jestem przekonany, że to co robimy teraz, ten pakiet zmian będzie milowym krokiem (...) który rzeczywiście będzie zwiastował nowe czasy gospodarcze. Nowe czasy w harmonii, ale też nowe czasy w rozumieniu, że promujemy wspólnie patriotyzm gospodarczy" - mówił w piątek Morawiecki. Prawdziwym głębokim celem jest to, żeby zbudować równowagę, harmonię, pomiędzy światem przedsiębiorców, produkcji, usług a światem administracji - podkreślił.

Jak mówił szef rządu, w ramach największych od wielu lat zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, ale również w ramach zmian wdrażanych w Konstytucji Biznesu przyjęto regulacje, które w dużym stopniu mają za zadanie zmienić podejście urzędnika do przedsiębiorcy.

"Staramy się odejść od utartych nawyków i niewłaściwych zachowań, ale nie mam złudzeń, że tą głębszą harmonię będziemy mogli osiągnąć wtedy, kiedy to zostanie zaszczepione głębiej w sercach naszych urzędników. Bo tam się kryje klucz do bliskiej współpracy i równowagi dwóch światów" - podkreślił Morawiecki. (PAP)

autorzy: Wojciech Krzyczkowski, Marcin Musiał

