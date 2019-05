Kariera Bogumiła Czerwińskiego w spółkach Skarbu Państwa

Bogumił Czerwiński, małżonek szefowej MF, zasiadał w dwóch radach nadzorczych spółek pośrednio kontrolowanych przez Skarb Państwa. Wcześniej nie miał doświadczenia w kierowaniu ani nadzorowaniu takich podmiotów" - napisał "DGP". Dodano, że po pytaniach gazety o pracę w PFR Ventures złożył rezygnację.

Jak czytamy w środowym "Dzienniku Gazecie Prawnej", "Bogumił Czerwiński do rady nadzorczej PFR Ventures został powołany 24 listopada 2017 r.". "To spółka córka Polskiego Funduszu Rozwoju - kluczowego podmiotu, na którym spoczęła realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Czyli oczka w głowie premiera Mateusza Morawickiego". "PFR Ventures zajmuje się wsparciem start-upów i jest tzw. funduszem funduszy, czyli inwestuje w inne tego typu podmioty" - napisała gazeta.

Dalej czytamy, że "do kolejnej rady nadzorczej mąż minister finansów trafił pod koniec kwietnia tego roku". "To spółka Euro-Eko z Mielca. Wszystkie udziały w niej ma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Spółek ARP (FIZAN Spółek ARP) Znajduje się on w PFR TFI, ale jego portfelem inwestycyjnym, czyli m.in. udziałami i akcjami spółek, zarządza IDA Management. To kolejna spółka córka, w której 100 proc. udziałów ma Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Zarówno PFR, jak i ARP są nadzorowane przez szefa rządu" - napisano.

Gazeta podała, że udało się ustalić, że "w poniedziałek już po naszych pytaniach do PFR i MF mąż szefowej resortu finansów wysłał e-mail z rezygnacją z zasiadania w radzie nadzorczej funduszu". "Formalnie nie jest jej członkiem od wczoraj. Czerwiński potwierdził nam te informacje" - czytamy.

Jak podał "DGP", "w PFR nie było wiedzy, że został miesiąc temu powołany do kolejnej rady i znów w spółce, która pośrednio jest kontrolowana przez państwo - twierdzi nasz informator". (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt

