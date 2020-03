Odwołanie Kurskiego przesądzone? Trwa głosowanie

Kurski: Na razie jestem prezesem TVP

"Na razie jestem prezesem Telewizji Polskiej (...) Panie prezydencie, jeśli Pan sobie tego życzy, a jest to warunkiem podpisania ustawy gwarantującej mediom publicznym prawie 2 mld złotych z koniecznej rekompensaty, to jestem do pana dyspozycji. Nie muszę być prezesem Telewizji Polskiej, dla mnie ważne jest to, żeby media miały finansowanie" - powiedział Kurski w piątek w TVP Info.

Prezes TVP napisał w piątek w liście do prezydenta Andrzeja Dudy, że w imię dobra Telewizji Polskiej oddaje się do dyspozycji prezydenta. Podkreślił, że jego osoba "nie jest i nie będzie" przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania, uzależnionych od decyzji głowy państwa.

Kurski pytany o to, skąd jego decyzja, aby oddać się do dyspozycji prezydenta, stwierdził, że "są takie chwile, kiedy trzeba się wznieść ponad swoje interesy". "Kiedy doszły do mnie słuchy - nigdy nie słyszałem ich wprost, że jest jakaś przeszkoda u pana prezydenta, że jest jakaś zwłoka, jakieś wahanie w złożeniu prezydenckiego podpisu pod ustawą dającą mediom publicznym 1,950 mld z tzw. rekompensaty abonamentowej, to zrobię wszystko, by moja osoba nie była żadną przeszkodą dla finansowania mediów publicznych, bo w tym kontekście pojawiło się moje nazwisko jako prezesa TVP" - mówił prezes TVP.

Pytany, co oznaczałoby zawetowanie przez prezydenta noweli ws. dofinansowania TVP i Polskiego Radia, powiedział że "to byłoby czymś absolutnie strasznym". "To byłoby śmiercią telewizji. Nie po to przez cztery lata, jako prezes Telewizji Polskiej odbudowywałem siły i prestiż telewizji Polskiej, żeby teraz ktokolwiek to dzieło zniweczył" - podkreślił Kurski.

"Prezydent nie zgłaszał żądania mojej dymisji, i nie mówił (o tym), przedstawiłem prezydentowi (informacje), że weto byłoby przede wszystkim przyznaniem się do kłamliwej narracji opozycji, jakobyśmy mieli 2 mld do wyboru - na chorych na raka albo na telewizję publiczną. Gdyby prezydent zawetował tę ustawę, to przyznałby pośrednio, że to kłamstwo miało rację bytu i to w sytuacji, kiedy rządzący wydają o wiele miliardów więcej na onkologię niż poprzednicy" - dodał.

Jak mówił, w rozmowie z prezydentem, przedstawił dokumenty "potwierdzające, że gdyby nie media publiczne, TVP Info, Wiadomości, Panorama, Teleexpress, bardzo wielu Polaków miałoby problem z dostrzeżeniem aktywności prezydenta Dudy".