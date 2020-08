Kurs euro odbił się od 4,40 zł

fot. Giulio Benzina / Shutterstock

Piątkowy poranek przyniósł ruch w górę na parze euro-złoty. Wzrostowe odbicie nastąpiło też na kursie dolara amerykańskiego.

- W rezultacie wzrostu awersji do ryzyka kurs EUR/PLN rozpoczyna dzień w okolicy poziomu 4,42 i prawdopodobnie kontynuować będzie w piątek anemiczny trend wzrostowy, którego spodziewaliśmy się w tym tygodniu - napisali w porannym komentarzu ekonomiści Banku Millennium.

Ale do 10:10 kurs euro obniżył się do 4,4134 zł, a więc do poziomu o 0,7 grosza wyższego niż w czwartek wieczorem. Od czerwca wszystkie próby zejścia poniżej linii 4,40 zł kończyły się niepowodzeniem.

Do korekty doszło też na parze EUR/USD, co na polskim rynku przełożyło się na wzrost kursu dolara o blisko dwa grosze, do 3,7291 zł.

Kurs franka szwajcarskiego rósł o ponad grosz, zbliżając się do 4,09 zł. Funt szterling wyceniany był na 4,8860 zł, także o przeszło grosz wyżej niż dzień wcześniej.

KK/PAP